La reacción de las peñas del Oviedo a la crisis y destitución de Luis Carrión: este es el comunicado de la Aparo

Como consecuencia de la crispación social, deportiva e institucional en la que se ha visto sumergido el Oviedo en las últimas horas, la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (APARO) ha emitido un comunicado en el que muestra su "profunda preocupación" por lo que se vivió ayer en Sevilla y por la complicada situación ambiental en la que vive el club después del tenso episodio a la salida del Tartiere en el que futbolistas y técnicos se fueron entre insultos, reproches y, alguno, incluso con su vehículo dañado.

Este es el comunicado íntegro de la APARO:

Desde la Asociación de Peñas del Real Oviedo queremos trasladar públicamente nuestra profunda preocupación por lo vivido hoy en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y por la situación actual del club, que ha generado un importante malestar en el ámbito social del oviedismo.

El Real Oviedo es mucho más que una entidad deportiva. Es historia, sentimiento, identidad y compromiso con una ciudad y con miles de aficionados que, una y otra vez y siempre que ha sido necesario, han demostrado una lealtad inquebrantable hacia este escudo. Precisamente por ese compromiso constante de su gente, exigimos que el club esté a la altura de lo que representa.

Consideramos que las decisiones adoptadas en los últimos tiempos, tanto en el plano deportivo como en el institucional, no han estado a la altura de las circunstancias. La falta de autocrítica, además, no hace sino aumentar la distancia entre el club y su masa social, no solo entre las peñas a las que representamos, sino con el conjunto del oviedismo.

A esta situación se suma un hecho especialmente preocupante: la actitud mostrada por algún dirigente del club ante las legítimas protestas de la afición, reaccionando con gestos impropios y faltos de respeto hacia quienes sostienen al Real Oviedo partido tras partido. Este tipo de comportamientos no representan los valores del club ni ayudan a rebajar la tensión existente.

Las peñas, como parte fundamental de la afición oviedista, queremos dejar claro que nuestro apoyo al equipo será siempre incondicional. Pero exigimos un mínimo irrenunciable: entrega, actitud y compromiso sobre el terreno de juego, algo que en el día de hoy no se ha visto reflejado.

Por todo ello, exigimos al club que no vuelva a tomar decisiones de espaldas a su masa social, y que se trabaje desde la unidad y el respeto para intentar revertir la situación actual. No habrá éxitos deportivos sin paz social. La afición del Real Oviedo nunca ha fallado y merece ser escuchada y respetada.

Del mismo modo, pedimos a los jugadores que den el máximo en cada uno de los partidos que restan de temporada. Siempre tendrán a la afición oviedista a su lado, alentándoles y ayudándoles a lograr el objetivo de la permanencia.