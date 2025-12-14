Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión tuvo que ser escoltado ante la ira de algunos hinchas

Mucha tensión y crispación vivida en la rampa del Carlos Tartiere. El lugar escogido para celebrar algunos triunfos importantes en los últimos tiempos se convirtió en epicentro para expresar todas las quejas y el enfado por el mal momento que vive el equipo. Unos 200 aficionados azules esperaron desde las ocho de la tarde a la llegada de los futbolistas, que abandonaron el feudo azul, donde recogieron sus coches tras aterrizar en Asturias, entre abucheos y golpes a sus vehículos oficiales. El presidente, Martín Peláez, y el director general, Agustín Lleida, fueron los primeros en abandonar el parking del Tartiere con gritos de "¡fuera!" y "¡da la cara!", incluso llegando a golpear algunos hinchas el vehículo del segundo.

Hinchas oviedistas muestran su enfado a la llegada del Oviedo tras la derrota en Sevilla y la destitución de Carrión. / Irma Collín / LNE

Después llegó el autobús con el resto de la expedición azul. Todos, a excepción de los más jóvenes (Pablo Agudín, Cheli y Dieguito), quienes se salvan de la quema junto a Escandell, Colombatto y Reina, pasaron uno a uno entre insultos y tensión. Pero el momento más crítico se vivió con la salida de Luis Carrión como copiloto, obligando a intervenir a los cuerpos y fuerzas de seguridad para proteger el vehículo y permitir su circulación.

La hinchada azul había dejado algunos momentos de tensión en Sevilla, a la salida del equipo del Sánchez Pizjuán, pero todo terminó de explotar con la llegada del equipo a Oviedo y la iracunda manifestación de enfado por parte de la hinchada congregada en la explanada junto al Carlos Tartiere, en la rampa de acceso al parking del estadio.