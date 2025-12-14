Tenso silencio y caras largas: así fue la llegada del Oviedo al Aeropuerto de Asturias tras la debacle de Sevilla y el despido de Carrión
La derrota del Real Oviedo en el Sánchez Pizjuán no solo dejó un 4-0 contundente en el marcador, sino también una imagen que apuntaba directamente al final de una etapa. El regreso del equipo azul a Asturias estuvo marcado por el silencio, los gestos serios y la confirmación de que el ciclo de Luis Carrión en el banquillo carbayón había llegado a su fin.
La expedición oviedista aterrizó en el Principado con caras largas y sin una sola palabra hacia los medios de comunicación presentes. El ya extécnico despegaba de Sevilla con la comunicación de que su futuro en el club estaba sentenciado, y esa convicción se reflejó en cada gesto a su llegada, saliendo de la zona de desembarco del aeropuerto asturiano maleta en mano y en solitario. Nadie habló. Nadie se detuvo. El equipo optó por salir por la puerta pequeña de llegadas, la más próxima a la cafetería, para evitar el foco y dirigirse directamente al autobús que los trasladó al Carlos Tartiere.
El ambiente fue frío y tenso. Luis Carrión, con semblante serio, encabezó la comitiva y se limitó a saludar brevemente a la prensa, sin declaraciones ni explicaciones. Tras él, apareció Martín Peláez, presidente del club, que repitió el mismo gesto: un saludo rápido y silencio absoluto. No hubo valoraciones deportivas ni mensajes públicos de autocrítica tras una de las derrotas más duras de la temporada.
Mientras el equipo se alejaba rumbo al autobús, desde el fondo del aeropuerto se escucharon comentarios de familiares que acudían a recoger a otros viajeros. "No se ponen ni coloraos", comentaban algunos, sorprendidos por la escena.
Así se cerró una noche que fue mucho más que una goleada. El viaje de vuelta desde Sevilla simbolizó el epílogo de la etapa de Carrión en el Real Oviedo. Sin discursos, sin despedidas públicas y sin respuestas. Fin de la historia de Luis Carrión en el banquillo azul, por segunda vez, escrita entre el silencio de un aeropuerto y la certeza de que el proyecto había agotado su recorrido.
