Bolo, Cervera, Carrión, Calleja, Paunovic... La historia de Pachuca con los entrenadores desde su llegada

Presume el Grupo Pachuca de dar estabilidad a sus proyectos, o al menos ese era uno de sus argumentos más repetidos a su aterrizaje en Asturias en julio de 2022. Tres años y medio después, la realidad muestra que en el fútbol español el modelo ha sido muy opuesto. La destitución de Luis Carrión es la sexta en la etapa de Pachuca al frente del Real Oviedo. Hasta ahora, los cambios en el banquillo habían logrado reanimar al equipo, pero en esta última experiencia no ha podido salir peor.

El 12 de julio de 2022 es el día de partida del Grupo Pachuca en el Oviedo, al heredar la gestión del Grupo Carso, en una venta del club entre mexicanos y viejos conocidos. Jesús Martínez, el dueño, pone a Martín Peláez al frente y poco después, en septiembre, aterriza también en Asturias Agustín Lleida como director general.

La primera crisis no tarda en llegar. El 16 de octubre de ese 2022, tras caer en Albacete, el club prescinde de Jon Pérez Bolo y, en la misma jugada, de Tito Blanco, director deportivo. Lo hace antes incluso de regresar a Asturias, y le entregan los mandos a Álvaro Cervera, un estilo diferente al que le gusta a Pachuca pero que prometía resultados.

Estos llegaron el primer año, en esa 2022/23, en el que el Oviedo creció hasta acercarse a los puestos de play-off. Pero no siguió así en la 23/24. El 21 de septiembre de 2023, con muy poco torneo disputado, el Oviedo despidió a Cervera y nombró a Luis Carrión como sucesor.

El despegue fue aún más destacado, con el Oviedo sexto en la fase regular y tocando con los dedos un ascenso que se fue en Cornellá en el choque de vuelta de la última eliminatoria por el ascenso, ante el Espanyol.

Carrión se fue de forma abrupta a Las Palmas y el Oviedo encontró sustituto en Calleja. Avanzó el equipo en zona noble, pero un mal mes de marzo (en 2024) hizo que el club buscara otro relevo para la reacción. Y llegó esta. De la forma más extraordinaria que se recuerda. Pues Veljko Paunovic, fichado solo hasta final de temporada, cosechó unos resultados magníficos y coqueteó con el ascenso directo. Lo logró en la segunda oportunidad, con un play-off que ya es historia del oviedismo.

Empezó Paunovic la temporada, ya en Primera, con algunos problemas, sobre todo por la tardía confección de una plantilla que además presentaba defectos. Pero solo aguantó hasta la octava jornada cuando, con el equipo con 6 puntos fuera del descenso, fue despedido.

Pensó el Oviedo en un viejo conocido, Carrión, para intentarlo en su segunda etapa para que lograra otra vez relanzar al equipo. Ha estado muy lejos de lograrlo.

Ahora, en la 16.ª jornada, con el Oviedo penúltimo, con 10 puntos, a 5 de la salvación, Pachuca ha decidido un nuevo cambio en la temporada, con la destitución de Carrión, que se va sin saber lo que es ganar en Primera, y otra nueva búsqueda de un técnico que le sustituya. Será el sexto, contando con las dos etapas de Carrión, en tan solo tres años y medio.