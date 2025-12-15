El Oviedo se defiende ante el juez por la denuncia del Málaga por "falseo de datos"
Los dirigentes azules han acudido hoy al juzgado de lo penal
El Oviedo ha declarado hoy en el juzgado de lo penal por la denuncia presentada por el Málaga por presuntas irregularidades a la hora de aportar documentación sobre un contrato de patrocinio la pasada temporada. Se trata del patrocinio de Guanajuato, región donde está León, club perteneciente al Grupo Pachuca. El gobierno del distrito mexicano le pidió al Oviedo que realizase un estudio de impacto comparándose con otros equipos españoles como el Albacete o el Málaga para conocer el alcance que tiene el club azul. Según el Málaga, el conjunto carbayón presentó datos erróneos de la entidad andaluza en cuanto a impacto mediático y masa social, entre otras cosas. Este patrocinio era de unos 400.000 euros. El Oviedo mantiene su postura de que el asunto no tendrá consecuencias tras hablar con el juez.
La entidad carbayona dfiende que se trata de un documento privado que no es vinculante y que además se presentó tras la finalización del contrato de patrocinio (la supuesta equivocación en los datos facilitados sobre el Málaga no tienen un fin de facilitar el acuerdo con Guanajuato). Las presuntas irregularidades se dan una vez el contrato ha finalizado y por un proceso administrativo solicitado por el gobierno del distrito azteca. Es decir, que es una documentación para completar el expediente, pero que en ningún momento tiene responsabilidad legal alguna, por lo que estiman que el proceso no tendrá mayor recorrido.
