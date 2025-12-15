El Oviedo mantiene la negociación por Guillermo Almada, sin perder la vista a otras alternativas

No hay acuerdo por Guillermo Almada entre Oviedo y Valladolid, aunque todo parecía llevar a su contratación a lo largo de esta tarde. Pero las negociaciones se mantienen y todos esperan que llegue a buen puerto en lo que parece la solución más adecuada para todos: al Oviedo y a Almada porque es el camino que quieren seguir, y al Valladolid porque, tras apartar públicamente al técnico, es la única manera de sacar réditos de su despedida. Se mantiene viva la negociación, aunque a la vista de que pudiera complicarse, el Oviedo también podría activar alguna alternativa.

En el caso de que la llegada de Almada se enquistara sin acuerdo con el Valladolid, sería desde México donde se activaría una alternativa al puesto. Ahora todos miran al país azteca. Eduardo Berizzo, exentrenador de León hasta hace unos meses y con pasado en la Liga española, es una de las alternativas que manejaría Jesús Martínez. De Berizzo gusta su mentalidad ofensiva, su idea de juego y el hecho, además, de que también conozca la competición española, tras dirigir a Celta, Sevilla y Athletic de Bilbao.

En todo caso, todo pasa por ver si las negociaciones entre Oviedo y Valladolid llegan a buen puerto. Almada espera en una situación complicada la resolución para saber su futuro.

Una jornada intensa

El día fue de negociaciones, con un contacto constante entre Valladolid y México, desde donde está apostando el Oviedo, con Jesús Martínez a los mandos de las operaciones. El Valladolid dio un paso que parecía decisivo para la salida de Almada cuando, minutos antes del entrenamiento (programado a las 11, a puerta cerrada), anunció que el uruguayo quedaba “separado” de sus funciones como técnico. Fue el copresidente del Valladolid, el mexicano Gabriel Solares, el que expuso la situación: “Almada está separado de sus funciones hasta la vigencia de su contrato. El primer equipo se entrena con Sisi esta semana. La dirección deportiva está trabajando en la búsqueda de un nuevo entrenador, pendientes de finiquitar la relación con Almada”.

A continuación, detalló cómo se ha dado la negociación: “Ayer (por el domingo), tras el partido Sevilla-Real Oviedo, recibimos una llamada institucional por parte del Oviedo haciéndonos saber que tenían la intención de contar con los servicios de Guillermo Almada. En ese momento para mí era una opción inviable, no lo teníamos planeado. Pero hablo con Almada y me dice que le gustaría escuchar la oferta del Oviedo. Para mí, a partir de ese momento, deja de ser entrenador del Valladolid. Esta institución está por encima de cualquier persona”.

“No puedo decir que no sea ya parte del Valladolid porque estamos en una negociación con el Real Oviedo para ver las condiciones en que se podría o no hacer un traspaso”, añadió el directivo. Minutos después, el entrenador se despidió de los futbolistas en el vestuario de la ciudad deportiva del Valladolid.

Durante la tarde, las negociaciones se mantuvieron entre los clubes sin llegar a un acuerdo. Todo se resolverá en las próximas horas.