El Valladolid explica la “operación Almada”: “Tras el partido Sevilla-Real Oviedo, recibimos una llamada institucional por parte del Oviedo...”

Mientras Valladolid y Oviedo pulen los detalles de la llegada de Guillermo Almada al club azul, el club pucelano ya planifica sin el entrenador charrúa. Tras ejercitarse esta mañana a puerta cerrada, el club pucelano ha anunciado que será Sisi, miembro del cuerpo técnico, el que se sentará en el banquillo en el choque del próximo viernes contra el Eibar.

Además, el copresidente del Valladolid, el mexicano Gabriel Solares, ha hablado de la situación ante la prensa. “Almada está separado de sus funciones hasta la vigencia de su contrato. El primer equipo se entrena con Sisi esta semana. La dirección deportiva está trabajando en la búsqueda de un nuevo entrenador, pendientes de finiquitar la relación con Almada”, explicó Solares.

A continuación, detalló cómo se ha dado la negociación: “Ayer, tras el partido Sevilla-Real Oviedo, recibimos una llamada institucional por parte del Oviedo haciéndonos saber que tenían la intención de contar con los servicios de Guillermo Almada. En ese momento para mí era una opción inviable, no lo teníamos planeado. Pero hablo con Almada y me dice que le gustaría escuchar la oferta del Oviedo. Para mí, a partir de ese momento deja de ser entrenador del Valladolid. Esta institución está por encima de cualquier persona”.

“No puedo decir que no sea ya parte del Valladolid porque estamos en una negociación con el Real Oviedo para ver las condiciones en que se podría o no hacer un traspaso”, añadió el directivo.

Así lo ha comunicado el Valladolid en su web:

“Después de que Guillermo Almada transmitiera su voluntad de salir del Club, Sisinio González asume la responsabilidad de dirigir al Real Valladolid de manera interina y será el encargado de sentarse en el banquillo de Ipurua en el partido liguero de este viernes ante la Sociedad Deportiva Eibar. El albaceteño regresó a la disciplina blanquivioleta la pasada campaña ya como técnico, y estuvo al frente del Juvenil B y del Juvenil A. Como jugador, Sisi llegó a portar el brazalete de capitán y disputó un total de 160 partidos oficiales en dos etapas, entre 2006 y 2008 y entre 2009 y 2012”.

El Oviedo espera cerrar la llegada de Almada en las próximas horas para que se haga cargo de los entrenamientos desde mañana mismo, cuando está programado el primer entrenamiento de la semana en El Requexón.