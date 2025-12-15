El Valladolid, en negociaciones con el Oviedo por Almada, anuncia que se entrenará a puerta cerrada

El Real Oviedo negocia con el Valladolid la llegada de Guillermo Almada como entrenador, en una operación desvelada en exclusiva ayer por LA NUEVA ESPAÑA, para que el uruguayo se convierta en el sucesor de Luis Carrión. El catalán fue destituido del cargo por la dolorosa derrota de Sevilla, y se va sin haber ganado y con lío en la despedida del Tartiere. Jesús Martínez quiere que se Almada su sucesor, el tercer técnico del curso, pero antes debe llegar a un acuerdo con el Valladolid, club al que dirige el charrúa.

En plenas negociaciones para su contratación, el Valladolid se ejercita esta mañana, a partir de las 11.00 horas, pero ha anunciado la entidad pucelana que se hará a puerta cerrada, una práctica que no es habitual.

Para que Almada sea el tercer entrenador de la temporada en el Oviedo aún hay que limar los últimos detalles. La situación es un tanto atípica en el mercado de entrenadores, pues es el actual técnico del Valladolid, aunque no vive sus mejores momentos, cuestionada su labor por los últimos resultados.

Aunque esté entrenando al Valladolid, Almada podría dirigir en Primera siempre que se produzca una cesión de sus derechos federativos. Así pues, la llegada del entrenador depende del acuerdo entre clubes, con una gran relación entre propietarios. La posición del equipo pucelano, fuera de los puestos de ascenso, puede ser un factor que facilite la salida del uruguayo.

A sus 56 años, Almada tiene ante sí la oportunidad de entrenar en la máxima categoría de España. Supondría, además, el reencuentro con Jesús Martínez, con el que logró sus mayores hitos en Pachuca.

El entrenador (que fue antes un jugador con dilatada carrera en América) dirigió a Tacuarembó y River Plate, de Uruguay; a Barcelona de Ecuador y a Santos Laguna, de México, antes de aterrizar en Pachuca. Con los Tuzos, Almada logró el Apertura 2022 y, posteriormente, la Liga de Campeones de la Concacaf, en 2024. Además, su gran participación en el Mundial de Clubes ese mismo año le hizo acreedor de dos títulos adicionales oficiales de la FIFA.

Tras cumplir un ciclo de la mano de Pachuca, el pasado verano dio el salto a España para asumir las riendas del Valladolid. Sus números en Pucela no son los mejores: 6 victorias, 6 empates y 6 derrotas. El Valladolid es décimo en la clasificación de Segunda, a 4 puntos del play-off de ascenso.