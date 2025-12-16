El desembarco de Almada en el Oviedo; soluciones tácticas y algunas dudas: ¿Qué pasará ahora con Fede Viñas?

Hay dos aspectos sobre las que recaen los elogios hacia el trabajo de Gullermo Almada en México, donde cosechó los mayores éxitos de su carrera. El primero, su cuidado de la cantera. El segundo, su mentalidad ofensiva. Para lo primero se necesita trabajo además de buenas ideas para empezar a ver los frutos, pero sí que necesitan los azules de lo segundo de manera inmediata para salir de la sorprendente sequía en la que avanza el equipo en las últimas semanas. La libreta de Almada deberá encontrar en tiempo récord la solución a la falta de colmillo de un equipo que acumula 6 partidos ya, 540 minutos, sin anotar ni un solo gol.

El conjunto de Carrión fue incapaz de celebra en los choques ante Osasuna (0-0), Athletic (1-0), Rayo (0-0), Atlético de Madrid (2-0), Mallorca (0-0) y Sevilla (4-0), una crisis que terminó por llevarse por delante la efímera y poco productiva etapa del catalán en el banquillo carbayón.

Ahora, Almada asume el mando con esa necesidad imperiosa de encontrar resultados. Lo hace avalado por el fútbol ofensivo que siempre ha mostrado en sus equipos, ese que hizo que Jesús Martínez quedara encantado con sus métodos.

No le funcionó con la efectividad deseada en esta breve etapa en Valladolid. Deja el equipo pucelano con solo 20 goles en su haber, el 14º en este aspecto de Segunda. Sin embargo, la mentalidad ofensiva se comprueba en el hecho de que es el segundo que más tiros totales ha logrado, 206; solo por detrás de los 224 del Almería.

Uno de los puntos de interés radica en saber cuál es la apuesta ofensiva del charrúa. Hay una puerta abierta a cambiar la delantera. Rondón era indiscutible en punta para Carrión y Fede Viñas se vio obligado a mudar a la banda. Habrá que conocer las intenciones de Almada para ver si Viñas vuelve a pisar el área de los rivales o si Forés cuenta con más oportunidades de las que ha contado hasta la fecha.

Otras fortalezas

No es solo ese aspecto de mirar hacia adelante lo que destacan de él. Las variedades tácticas, esa alternancia entre varios sistemas, es otra de sus señas de identidad, aunque si hay un aspecto en el que ha brillado en su etapa de la mano de Pachuca en los Tuzos es en su facilidad por apostar por los jóvenes talentos de la casa.

No parece sencillo que este aspecto brille con facilidad ahora en Oviedo. Ni la situación liguera es la más adecuada ni el conocimiento de los chavales de abajo es completo. Pero en su primera sesión como entrenador, una declaración de intenciones: Narváez, Marcos Lopez, Guille Berzal, Dieguito y Agudín trabajaron con el primer equipo.