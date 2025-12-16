Pulso del Real Oviedo por Almada, con alternativas: Berizzo y la vía española para atajar la crisis del equipo azul

El Oviedo vuelve a estar inmerso en un proceso de selección con giros imprevisibles. Guillermo Almada parecía cerrado para el club azul, pero la falta de un entendimiento total con el Valladolid, club con el que tiene contrato, hace que suscite algunas dudas y por eso, ya no es la única alternativa sobre la mesa. Eduardo Berizzo es otra de las opciones, con la bendición también desde México, aunque fuentes cercanas a la negociación tampoco descartan la vía española, con ofrecimientos como el de Luis García Plaza encima de la mesa.

En el caso de que la llegada de Almada se enquistara sin acuerdo con el Valladolid, sería desde México donde se activaría una alternativa al puesto. Ahora todos miran al país azteca. En España, la directiva espera la decisión de Martínez y sus hombres de confianza. De momento, y si no hay una solución inminente, la sesión de esta tarde, 15.30 horas, podría ser dirigida por Roberto Aguirre, técnico del filial.

Almada sigue siendo la opción favorita de Martínez, de ahí que haya sido al primero al que llamó para ser sucesor de Carrión y fue esa apuesta la que ha situado al uruguayo en una difícil situación. El Valladolid le ha "apartado" del cargo mientras se desarrollan las negociaciones y la idea es que, pase lo que pase, ya no vuelva a dirigir al conjunto pucelano. Abandonar ahora la idea de Almada supondría dejar al uruguayo sin equipo y marcado por el devenir de los acontecimientos.

Pero ni la negociación con el Valladolid, atípica en el mundo de los entrenadores, ni la ola de críticas suscitadas por el posible fichaje de Almada parecen factores que favorezcan su contratación. De ahí que desde la tarde de ayer se empiecen a valorar alternativas. Si Martínez impone su criterio y el fichaje de Almada se enquista, los tiros podrían dirigirse hacia Eduardo Berizzo, otro conocido de Pachuca, este más reciente por su paso por el Club León. Otro que gusta por su propuesta futbolística y con un buen poso a su paso por un conjunto del Grupo, a pesar de su ciclo terminara antes de tiempo.

Pero nada está decidido aún. Almada parece en la pole aún, a pesar de las dificultades, aunque Berizo también le encaja a los rectores. Y no se descarta que desde México se acabe pasando la responsabilidad a la directiva en España, con lo que candidaturas como la de García Plaza tendrían sus opciones. En todo caso, el proceso sigue sin estar claro a 4 días de un partido decisivo ante el Celta.

Una jornada intensa en Valladolid

El día fue de negociaciones, con un contacto constante entre Valladolid y México, desde donde está apostando el Oviedo, con Jesús Martínez a los mandos de las operaciones. El Valladolid dio un paso que parecía decisivo para la salida de Almada cuando, minutos antes del entrenamiento (programado a las 11, a puerta cerrada), anunció que el uruguayo quedaba "separado" de sus funciones como técnico. Fue el copresidente del Valladolid, el mexicano Gabriel Solares, el que expuso la situación: "Almada está separado de sus funciones hasta la vigencia de su contrato. El primer equipo se entrena con Sisi esta semana. La dirección deportiva está trabajando en la búsqueda de un nuevo entrenador, pendientes de finiquitar la relación con Almada".

A continuación, detalló cómo se ha dado la negociación: "Ayer (por el domingo), tras el partido Sevilla-Real Oviedo, recibimos una llamada institucional por parte del Oviedo haciéndonos saber que tenían la intención de contar con los servicios de Guillermo Almada. En ese momento para mí era una opción inviable, no lo teníamos planeado. Pero hablo con Almada y me dice que le gustaría escuchar la oferta del Oviedo. Para mí, a partir de ese momento, deja de ser entrenador del Valladolid. Esta institución está por encima de cualquier persona".

"No puedo decir que no sea ya parte del Valladolid porque estamos en una negociación con el Real Oviedo para ver las condiciones en que se podría o no hacer un traspaso", añadió el directivo. Minutos después, el entrenador se despidió de los futbolistas en el vestuario de la ciudad deportiva del Valladolid.

Pachuca, ante otra gran decisión: Almada y Berizzo, dos perfiles que gustan mucho a Jesús Martínez

Hay una frase que Guillermo Almada suele repetir y que, dicen, fue una de las que convenció a Víctor Orta, director deportivo del Valladolid, para ficharle como entrenador.: "La perfección es la madre de la repetición". Y es ese anhelo por la repetición la que suele verse en cada sesión diaria de entrenamiento. O sesiones, en plural. Porque una parte imprescindible del modus operandi del uruguayo son las sesiones dobles como método para integrar sus conceptos futbolísticos. Esa, la del trabajo a destajo es la marca registrada del charrúa y un nexo que le une a la principal alternativa al banquillo, la del argentino Eduardo Berizzo, que también popularizó una frase durante su estancia en Vigo que hace de presentación: "Las cosas para que sucedan, primero hay que soñarlas". Ambos son los mejor situados para asumir las riendas aunque no se descartan más alternativas.

Jesús Martínez es el gran avalista tanto de Almada como de Berizzo, ya que los conoce a la perfección. Siempre ha destacado el trabajo de ambos, en público y en privado, con unas palabras que van más allá de lo meramente deportivo. De Almada destaca siempre la gente de Pachuca su facilidad para sacar talentos de la cantera Tuza, el principal sustento del club. De Berizzo, hay un detalle que destacó en su marcha de León esta misma temporada: perdonó todas las mensualidades que le restaban en su contrato y solo cobró hasta el último día de trabajo efectivo.

Con Almada, se han visto varios ejemplos de su profesionalidad. Por ejemplo, en Valladolid solía convocar a sus futbolistas en verano a las 7.30 de la mañana para empezar a entrenarse a las 9. También hubo prácticas a partir de las 18.30 horas, algo poco habitual en el fútbol. Las sesiones dobles fueron habituales, aunque en realidad era algo más que eso, pues entre entrenamiento y entrenamiento en el campo también tocaba ejercicios en el gimnasio. Cuentan desde Valladolid que lo habitual es que las sesiones se acercaran a las 2 horas, una rutina muy diferente a anteriores técnicos.

El charrúa es severo, aunque dialogante. En los aspectos en los que se puede negociar, claro. Hay otros sobre los que marca una línea roja. El ejemplo más claro se vio en su salida de Pachuca. Los Tuzos habían triunfado en la Copa Intercontinental, finalistas contra el Madrid, con una rutina de 3 entrenamientos al día y una concentración en el hotel. A la cita llegaron como aviones.

De cara al Mundial de clubes del pasado verano, Almada quiso repetir la fórmula. Los futbolistas no lo veían claro y propusieron un sistema más flexible, "querían que les dejara dormir en sus casas, pero no hubo entendimiento", contó Armando Martínez, hermano de Jesús y presidente de los Tuzos tras la marcha –amistosa- de Almada.

Berizzo no llega a tal extremo, pero también es metódico. Y un entrenador cercano al futbolista, de los de diálogo constante. Y uno de esos casos que ya de futbolista se vislumbraba su futuro en los banquillos, por cómo profesaba su amor por el fútbol. Otro nexo importante de Eduardo, el "Toto" Berizzo con Jesús Martínez. El argentino considera su mentor a Marcelo Bielsa, con el que formó parte de su cuerpo técnico en Newell’s y en la selección de Chile. Y ya es conocido que Marcelo Bielsa es un buen amigo de Martínez y uno de sus consejeros extra oficiales en el mundillo.