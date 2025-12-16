Seis meses de reveses de Pachuca en Oviedo y México: todo se torció tras el 21 de junio

El 21 de junio, Jesús Martínez alcanzaba una de sus cotas emocionales más altas de su amplia carrera en el mundo del fútbol. Fue en Oviedo, en el Tartiere, con el emotivo ascenso ante el Mirandés. El club azul no tiene el impacto afectivo con el que sí cuenta el Pachuca, el club de su tierra, pero respondía esa fiesta por el ascenso a muchas horas invertidas en el proyecto que más preocupaciones le había llevado. Ahora, casi 6 meses después, aquellos recuerdos parecen cosa de otro siglo.

Porque a la celebración del Grupo Pachuca le han seguido una serie de golpes, tanto dentro como fuera de la cancha, que les han llevado del éxtasis a una situación de urgencia en varios frentes.

En realidad, las malas noticias se inician algunos meses antes de ese 21 de junio con la decisión de la FIFA de excluir a León del Mundial del clubes. La razón, la multipropiedad de Pachuca, algo que desde el grupo se vio como una afrenta y que, además de la decepción en lo emocional supuso una pérdida importante de millones.

En Oviedo ya la pretemporada resultó complicada, con varios operaciones que se fueron al limbo y con la tensión con Paunovic creciendo por momentos. Martínez actuó como siempre, encima del proyecto, pero le faltó concretar algunos fichajes que se le escaparon en el último momento. El inicio de la competición no trajo los mejores resultados, pero se entendía como parte del proceso de aprendizaje, también como consecuencia de haber fichado tarde. Pero lo que desgastó más al Grupo fue el deterioro de la relación con Paunovic, que finalizó con su salida anticipada, ante el asombro -y rechazo- de una afición agradecida al serbio.

El nombramiento de Carrión fue el punto de inflexión de la temporada. A partir de ahí, todo fue a peor en Oviedo. Coincidió, además, el periodo de críticas y malos resultados con la situación personal más dura para Martínez: en México se emitió una "orden de aprehensión" contra él por el litigio que mantiene desde tiempo atrás con Fox Sport por los derechos televisivos de Pachuca y León. Fue el mismo día en el que el Oviedo se eliminó en la Copa. "Durante 30 años hemos cumplido cada uno de nuestros contratos", se defendió el dirigente en un video. El asunto se sigue dirimiendo en los tribunales.

Con la preocupación comprensible por el asunto judicial constante, tampoco el fútbol le ha dado un respiro a Martínez y al Grupo Pachuca en los últimos meses del año. El Oviedo es penúltimo cuando ha decidido prescindir de Carrión, que se va sin ganar ni un solo partido. En México, las cosas tampoco van de forma brillante. León acabó la liga regular en la 17ª posición, en una de las actuaciones más pobres que se recuerda con Pachuca, y los Tuzos se colaron en el play in, pero no pudieron acceder a los 8 primeros. Ambos equipos despidieron a sus técnicos. Por si fuera poco, el Everton de Chile, también del Grupo, se salvó del descenso de forma agónica entre protestas de sus aficionados.

A todos los reveses comentados se suma la crisis galopante del Oviedo, su proyecto más especial. Ni 6 meses han pasado desde que tocó el cielo Martínez y ahora trata de sacar al equipo de la sala de urgencias. La parte más positiva de todo, la que se refiere al conjunto azul, es que con más de media temporada por delante aún hay tiempo para buscar la reacción. El Celta es el último rival de un año, 2025, que para Pachuca ha supuesto uno de sus éxitos más brillantes en el mundo del fútbol, pero también una caída en 6 meses que ha afectado a todos los estamentos del Grupo: deportivo, económico y social. El primer deseo para 2026 será recuperar la buena senda perdida en estos últimos meses.