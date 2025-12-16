Última hora sobre el banquillo del Oviedo: Almada sigue en la pole, horas decisivas para conocer al sucesor de Carrión

Sigue deshojando la margarita el Real Oviedo sobre la identidad del integrante del banquillo, el tercer técnico en lo que va de temporada, con un proceso que parecía encaminado a Guillermo Almada, que pasó por un periodo de estancamiento y que ahora parece acelerar en la misma dirección, la del técnico del Valladolid. El uruguayo fue el primer deseo de Jesús Martínez y sigue en la pole para dirigir al Oviedo, pero el acuerdo aún no está cerrado y los clubes siguen en sus conversaciones.

En el caso de que la llegada de Almada se enquistara sin acuerdo con el Valladolid, sería desde México donde se activaría una alternativa al puesto. Ahora todos miran al país azteca. En España, la directiva espera la decisión de Martínez y sus hombres de confianza. Eduardo Berizzo es otra de las opciones, con la bendición también desde México, aunque fuentes cercanas a la negociación tampoco descartan la vía española, con ofrecimientos como el de Luis García Plaza encima de la mesa. Si no hay una solución inminente, la sesión de esta tarde, 15.30 horas, podría ser dirigida por Roberto Aguirre, técnico del filial.

Almada sigue siendo la opción favorita de Martínez, de ahí que haya sido al primero al que llamó para ser sucesor de Carrión y fue esa apuesta la que ha situado al uruguayo en una difícil situación. El Valladolid le ha "apartado" del cargo mientras se desarrollan las negociaciones y la idea es que, pase lo que pase, ya no vuelva a dirigir al conjunto pucelano. Abandonar ahora la idea de Almada supondría dejar al uruguayo sin equipo y marcado por el devenir de los acontecimientos.

Una jornada intensa en Valladolid

El día fue de negociaciones, con un contacto constante entre Valladolid y México, desde donde está apostando el Oviedo, con Jesús Martínez a los mandos de las operaciones. El Valladolid dio un paso que parecía decisivo para la salida de Almada cuando, minutos antes del entrenamiento (programado a las 11, a puerta cerrada), anunció que el uruguayo quedaba "separado" de sus funciones como técnico. Fue el copresidente del Valladolid, el mexicano Gabriel Solares, el que expuso la situación: "Almada está separado de sus funciones hasta la vigencia de su contrato. El primer equipo se entrena con Sisi esta semana. La dirección deportiva está trabajando en la búsqueda de un nuevo entrenador, pendientes de finiquitar la relación con Almada".

A continuación, detalló cómo se ha dado la negociación: "Ayer (por el domingo), tras el partido Sevilla-Real Oviedo, recibimos una llamada institucional por parte del Oviedo haciéndonos saber que tenían la intención de contar con los servicios de Guillermo Almada. En ese momento para mí era una opción inviable, no lo teníamos planeado. Pero hablo con Almada y me dice que le gustaría escuchar la oferta del Oviedo. Para mí, a partir de ese momento, deja de ser entrenador del Valladolid. Esta institución está por encima de cualquier persona".

"No puedo decir que no sea ya parte del Valladolid porque estamos en una negociación con el Real Oviedo para ver las condiciones en que se podría o no hacer un traspaso", añadió el directivo. Minutos después, el entrenador se despidió de los futbolistas en el vestuario de la ciudad deportiva del Valladolid.