Almada, en su presentación como nuevo entrenador del Oviedo: "Los futbolistas están golpeados y son los primeros que quieren revertir la situación"

Guillermo Almada, nuevo técnico del Oviedo, comparece ante los medios de comunicación y es presentado oficialmente.

Presentación. "Es un gusto estar aquí. Tenemos un gran desafío por delante. Conocemos cómo trabaja el grupo y la idea es que nuestra afición se sienta representada por nuestro equipo más allá de los resultados. La idea es intentar ganar y es un desafío muy importante. Tratamos de recuperar la alegría de toda la familia del Oviedo, que en definitiva pasa por ganar. Estamos en esa empresa y estoy muy feliz de estar en esta prestigiosa institución".

Su llegada. "Fue todo muy dinámico. El gran conocimiento que tenemos de Jesús y de Martín. Ellos entablaron la negociación y fue muy rápido. Estuve muchos años en Pachuca y sentí que nos necesitaban".

Su papel. "Es un bálsamo que será ganar. Trataré de que el equipo se sienta representado y trataré de compensarlo con juego. Esperemos ir automatizando cosas y convencerlos desde el punto de vista del juego y de los resultados. Es una consecuencia de lo que representamos sobre la cancha. Estoy convencido de sacar al club de esta situación difícil. Debemos demostrar con trabajo y trabajaré las 24 horas".

Así fue la presentación de Guillermo Almada como nuevo entrenador del Real Oviedo / Luisma Murias / LNE

Llegar a Primera. "En el mundo del fútbol todos estamos actualizados. Tenemos las herramientas para poder profundizar y respiramos el fútbol. Sabemos de lo difícil que es la categoría y estamos sumergidos con los futbolistas. Hay mucho convencimiento en el trabajo. Los futbolistas están golpeados y son los primeros que quieren revertir la situación. Tienen ganas y trataremos de salir de esta situación difícil".

Rondón. "A Rondón lo conozco bien. Es un jugador importante que suma y estoy seguro de que recuperará el nivel y volver a ser un goleador. Cazorla tiene una disposición espectacular. Le importa la institución y es un emblema. Es un orgullo estar con él".

Salir con Chus, de seguridad. "No estuvieron en la cancha porque llovía mucho, pero sí que estuvimos juntos. Cuando se me comunicó me enfrasqué en el proyecto y en trabajar. En lo que pasó antes no participé. Ahora toca trabajar y no lo dudé".

Tavárez. "Sabía que estuvo aquí mucho tiempo y sabía que después de él no había habido ningún uruguayo. Queremos ser un equipo protagonista que salga a buscar y que presione. Quiero que jueguen con intensidad y entrega. Y que la afición se sienta representada. Lo hemos demostrado en todos los equipos, y lleva su tiempo".

Vestuario y fichajes. "Lo he notado muy preocupado por la situación. Queremos tener más herramientas para rectificar el rumbo de aquí a final del campeonato. Están analizando propuestas de jugadores. Los que quieran salir en busca de minutos saldrán, pero noto a la gente con ganar de revertir la situación".

Que hay que hacer para ganar. "Jugar mejor. Hay que acercarse a lo que se hizo contra el Mallorca. La pelota no entró y eso nos pasaba a veces en Valladolid. Nos costaba traducir en el marcador todo lo que generábamos. La idea pasa por jugar mejor que el rival. El aspecto anímico y la fortaleza también pesa para salir de situaciones complicadas. El fútbol es como la vida".

Viñas. "Sí. Lo conozco muy bien y es un gran futbolista, pero no creo que su sitio sea la banda. Lo vamos a utilizar de nueve".

Su juego. "Me gusta un equipo valiente que salga a buscar y no detenerme en las cosas que se estaban haciendo antes. A todos los gustan cosas distintas. Necesitamos tiempo para trabajar y automatizar. El Valladolid está recién estructurado, pero jugaba bien. Estábamos en el camino, pero yo tengo que convencer al aficionado, esa es la realidad".

La cantera. "Nos gusta darles oportunidades. Llevamos 48 horas trabajando y estamos en permanente comunicación pero con el correr de los días, empecemos a incorporar a algún jugador como refuerzo y luego a darles herrmientas para que puedan contar. Los utilizaremos".