EN DIRECTO: Sigue la presentación de Guillermo Almada como nuevo entrenador del Real Oviedo

Tras la primera toma de contacto ayer en la ciudad deportiva, Almada será presentado hoy a partir de las 13:30, en la sala de prensa del Carlos Tartiere. Será la oportunidad de escuchar sus primeras impresiones y se espera, además, que alguno de los rectores del club ofrezca las explicaciones de las últimas decisiones tomadas.

Así fue el primer entrenamiento de Guillermo Almada con el Real Oviedo / Irma Collín / LNE

Tras un proceso con altibajos, Jesús Martínez impuso su criterio, también su primer impulso, para que Guillermo Almada se convierta en el tercer entrenador del Oviedo esta temporada. La decisión, polémica, con una fuerte contestación entre la afición y que supone abonar un traspaso al Valladolid, ya es firme y será el uruguayo el que protagonice el intento por la salvación que, semana a semana, iba poniéndose más caro con la poco productiva etapa de Carrión al frente. Almada ya dirigió ayer su primera sesión en El Requexón y cuenta con tres entrenamientos más antes del estreno del sábado, 14.00 horas, contra el Celta en el Tartiere. Visto lo visto, el ruido generado, la distancia con la salvación y el hecho de que el encuentro preceda al descanso invernal, un partido de importancia máxima en el devenir de la temporada.

Tras algunos giros en el guion, todo al final se encaminó al punto inicial y Guillermo Almada se convirtió a primera hora de la tarde de ayer en el tercer entrenador del Real Oviedo esta temporada. El ya extécnico del Valladolid fue la primera opción para Jesús Martínez, en una operación desvelada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA en la tarde del domingo, que causó un gran revuelo a nivel nacional, y aunque en la tarde-noche del lunes se temió por su viabilidad, finalmente Jesús Martínez dio el paso al frente en una de sus decisiones más personales en cuanto al integrante del banquillo.