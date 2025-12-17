Martín Peláez y Agustín Lleida, en la presentación del nuevo entrenador del Oviedo: "Queremos pedir disculpas por lo de Carrión, entendemos a la gente"

Martín Peláez y Agustín Lleida comparecen en el Tartiere para analizar la mala situación que vive el Oviedo.

Martín Peláez

Introducción. "Quiero decir que estamos como nuestra afición, somos los primeros que estamos dolidos y preocupados. Asumimos nuestras responsabilidades. Estamos peleando lo que peleamos y presentamos a nuestro tercer entrenador en cuatro meses es que algo estamos haciendo mal. Los refuerzos que hemos traído no están como esperábamos. Asumimos y respetamos los reclamos de la gente. Nos preocupa la violencia porque pensamos que la imagen que podemos dar no son lo que queremos para nuestra ciudad ni para nuestro Real Oviedo. Hoy se habla de eso en lugar de hablar de la maravillosa afición que tenemos. Queremos pedir una disculpa. El partido que hicimos en Sevilla es vergonzoso. Ya hablamos con los jugadores y estamos por la labor de enmendar los errores que hemos cometido. Almada es un grandísimo entrenador y muy laureado".

La salida de Carrión. "La situación ha cambiado y los resultados no se han dado. Somos los primeros que apostamos por Luis Carrión y las cosas no salieron para nada como hubiésemos querido. Me levanto todos los días con la intención de ayudar al Oviedo y nunca vamos de espaldas a la afición. Tomamos las decisiones que pensamos que son las correctas. Guillermo es un tremendo entrenador. Sabemos que no es el mejor momento para traerlo y él es el menos culpable. Jesús siempre quiso traerlo. La afición se puede crispar y lo entendemos, pero somos los primeros que queremos que todo vaya bien. Asumimos la responsabilidad con lo de Carrión, lo asumimos. Quedan once partidos en casa y debemos de ser uno. No pido apoyo para mí, sino para el equipo".

Por qué llega Carrión. "Estábamos convencidos, aun con el riesgo que conllevaba. Si no estuviésemos convencidos no hubiéramos tomado el riesgo. Siempre nos importa la afición, pero pensábamos que iría bien. Llegó con ese riesgo que tomamos y los resultados deportivos no salieron".

El mal momento para que llegue Almada. "El momento es complicado, pero Jesús consideró que Guillermo era la persona indicada. Es la mejor opción que vimos para el momento y sabemos el riesgo que conlleva. Carrión perdió ocho partidos igual que Paunovic y la decisión hubiese sido la misma. Lo de Lleida, es comprensible. Hasta cinco minutos antes es tu entrenador".

Su cargo. "Lo primero que le pido a Dios es que sea un buen gestor de esta institución. No creo que debamos dejar Oviedo porque saldremos adelante. La vida misma pasa por momentos jodidos y entendemos el malestar de la afición. Sabemos que gastan mucho dinero en todo. Tienen todo el derecho de estar enfadados, pero solo se sacará con trabajo".

Cooperación entre Oviedo y Valladolid. "Eso es totalmente falso. Hay una gran relación entre Solares y Martínez, pero no hay nada como dicen de una sociedad o algo así. LaLiga lo prohíbe y lo sabrían. Monge no es trabajador, es un asesor del Grupo. Puede llevar jugadores a cualquier equipo, no tiene ninguna exclusividad. Esto se recompondrá con resultados y si tanto se cuestiona es porque no conocen a Guillermo. Es un gran entrenador. El grupo tiene mucha confianza en él".

Así fue la presentación de Guillermo Almada como nuevo entrenador del Real Oviedo / Luisma Murias / LNE

Agustín Lleida

La llegada de Almada. "Cuando tomamos las decisiones tratamos de conseguir lo mejor. Con el paso del tiempo evalúas las decisiones y ya es otro panorama. El acuerdo que se ha tomado con el Valladolid queda bajo confidencialidad. El límite salarial es de 1 millón y medio pero se aumentará con las salidas y por las cifras de negocio. Se ha pagado una cantidad, pero tendremos bastante más de esa cifra".

Las malas decisiones. "Acertamos más el año pasado que este. Como sabéis todos, Monge es asesor de Jesús y hemos trabajado de manera aislada, siempre con conexión. Jesús piensa que lo que pasó en cuatro meses no le va a cambiar la opinión. Está claro que en el último semestre hemos cometido muchos errores que han perjudicado en la parte deportiva y social. Esperemos que con los resultados y el trabajo podamos seguir. Estoy tranquilo en lo personal. Me dedico a esto desde hace quince años. Así seguiré. Soy consciente cómo es el fútbol. El margen de acierto no fue el que pensábamos. El mercado fue complicado y tratamos de incorporar lo que creíamos. El mercado nacional estaba cerrado para nosotros. A nivel internacional teníamos más riesgo por no verlos en el día a día. Necesitamos traer dos tres jugadores que nos den un salto".

Los rumores sobre encararse. "Puedo decir que es falso y que es preocupante que alguna organización o medio se lleve por bulos. Es falso. La frustración conlleva a la crispación y lo entiendo. Están enfadados y trabajaremos para darle la vuelta a eso. Lo asimilaré de la mejor manera posible. En el momento en el que vea que no está a gusto conmigo, serán dos minutos despedirnos".

Entrenadores. "Se sondeó el mercado por otros entrenadores. Sobre Hassan han preguntado y si hay alguna oferta por los jugadores que preguntan y consideramos que nos puede ayudar a cambiar la plantilla, lo tomaremos. Nunca hemos llamado a García Plaza".

El problema con el Málaga. "Dimos declaraciones sobre una investigación sobre un patrocinio y no hay mucho más que contara. Se hizo con la secretaría de turismo de Guanajuato y ha habido una auditoría. Se están investigando los documentos y no hay nada más que contar".

Rafa Monge. "Monge no es trabajador del Grupo Pachuca y no entiendo todo lo que se está diciendo. Es normal que Guillermo venga aquí porque estuvo en Pachuca mucho tiempo".