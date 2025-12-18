Otro lastre económico: los detalles desconocidos (hasta ahora) del contrato del Oviedo y Carrión

Luis Carrión ya es historia del Real Oviedo, aunque los efectos de su contratación aún tendrán consecuencias. “Su fichaje fue un error”, reconoció Martín Peláez ante los medios en su intervención de ayer y a la fractura social y los pésimos resultados (sin victorias en ocho partidos de Liga) se suma ahora el lastre económico: el Oviedo deberá indemnizar a Carrión con su contrato íntegro de esta temporada al no existir en su contrato ninguna indemnización rebajada por posición o rendimiento.

Es más, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, la vinculación entre el club azul y Carrión incluía la posibilidad de extender este a una segunda campaña, la 26/27, en las mismas condiciones que en la actual. Eso sí, una cláusula del contrato establecía que el entrenador no tendría derecho a recibir indemnización por la segunda temporada si la relación se resolvía antes de junio. Es decir, el contrato era un 1+1 en el que debía decidir el Oviedo.

Como el despido se ha dado en plena campaña, al club le corresponde indemnizar a Carrión con el salario previsto de todo el curso.

El lastre no es elevado en sí (el caché de Carrión estaba más cerca del de un entrenador de Segunda que del de uno de Primera) pero el problema viene cuando se suma a indemnizaciones anteriores, que ya han supuesto impactos importantes en las cuentas anuales del Oviedo desde la llegada de Pachuca.

El más reciente, el caso de Paunovic. Tras el despido, el club llegó a un acuerdo con el cuerpo técnico para abonarle los emolumentos de lo que restaba de temporada. La salida de Paunovic y de todos sus ayudantes (Claudio Arzeno, Quinton Fortune, Nuno Gomes y Alberto Martínez) suponen para el Oviedo un coste de 1,7 millones de euros a abonar en dos plazos: el club azul ya ha satisfecho el primero de ellos.

Altos costes

Las reglas del tope salarial permiten amortiguar el impacto de las indemnizaciones por cuerpos técnicos, pero el gasto que acumula el Oviedo en cambios de entrenador en los últimos años es un agujero importante.

Así, el Oviedo ya ha tenido que pagar cerca de un millón de euros a Cervera por los dos años de contrato que tenía firmados en su momento, y una cantidad similar a Calleja, aunque aún queda por afrontar algún pago con este. Los 1,7 millones de Paunovic y sus asistentes y la nueva indemnización a Carrión, más el contrato de Almada (con pago por su traspaso), elevan los costes del Oviedo en sus integrantes del banquillo.