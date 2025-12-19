Almada zanja los rumores sobre Cazorla y se pronuncia sobre Icardi: “Es el primero que ha colaborado”

Guillermo Almada ofrece su primera rueda de prensa en una previa del Oviedo.

El resumen. “Con ganas de salir del momento difícil y con buena disposición. Están golpeados porque son los primeros afectados, pero vuelvo a insistir con muchas ganas. Intentaremos regalarle un triunfo a la afición. Es un condicionante importante, más allá del poco trabajo que hemos podido hacer. Recuperaremos

Los rumoes de que no cuenta con Santi. “No es verdad. Santi es una institución y un emblema. Es el primero que ha intentado colaborar con nosotros. Su disposición ha sido ejemplar y no es una realidad. He hablado con él, como con toda la plantilla. La situación que está viviendo el club, debemos escucharle y tenerlo como referencia. Hemos sacado conclusiones positivas”.

Cazorla. “Es un referente dentro del club. Más allá de que juegue mucho, poco o todo el partido, es un aporte como conductor del grupo por la experiencia que tiene. Es una suma muy importante para nosotros porque nos gusta tener referentes de ese calibre. Son un ejemplo con la palabra y con lo que hacen en los entrenamientos”.

El equipo. “Ya conocía a la plantilla. Lo seguí mucho también en etapas anteriores. Vi unos cuantos partidos de la Liga este año. Hay un buen grupo, pero tienen la parte anímica baja por los resultados. La idea es recuperarnos con un triunfo, que será un aporte a lo anímico. Queremos darle una alegría a la gente, será un bálsamo. Tenemos un rival complicado, pero creemos en los jugadores que tenemos”.

La plantilla. “Llevo pocos días. Hay algunos jugadores lesionados que me gustaría tener, pero vamos a darles un voto de confianza. La disposición ha sido importante. He tratado de inculcar tres o cuatro situaciones de juego que queremos mejorar, pero todavía nos queda por trabajar. Lo más importante es que retomen la confianza porque son buenos futbolistas. Es imposible que se hayan olvidado de jugar al fútbol, es un tema de confianza”.

El once. “Tengo claro el once porque no me gusta generar desconfianza en los futbolistas. Ellos lo tienen claro. Srá diferente a la que se venía usando”.

El cuerpo técnico. “Se va a incorporar más gente, después del periodo vacacional obligatorio. Ahí completaremos el cuerpo técnico”.

El camino a seguir. “Ganar. Parece fácil pero no lo es. Tenemos que intentar ganar porque será un bálsamo. Hay buenos futbolistas en la plantilla. Siempre buscamos el trabajo colectivo, pero es difícil y lleva tiempo. No es lo ideal llegar ahora, pero quisimos tomar este reto por el compromiso que teníamos anteriormente”.

El ambiente. “Yo no juego. Lo importante es que la familia oviedista esté unida. Queda muchísimo campeonato y cuando empezamos a fustigar a los futbolistas va en contra de nuestros propios integrantes. Debemos ganarnos a la gente con trabajo y disposición”.

Icardi. “La realidad es que no he hablado nada del mercado. No he tenido comunicación de lo que va a suceder más adelante. Lo hablaremos los próximos días. Icardi es muy buen jugador, pero también tenemos muy buenos, como Fede, Salo (Rondón). Hay que tratar de recuperar su nivel y pensaremos en ello el fin de semana”.

Hassan. “Tiene buenas condiciones. Los primeros días estuvo con una lesión y vamos a tratar de recuperarlo. Es desequilibrante y nos gustan sus características”.

Identidad. “Queremos tener un equipo protagonista, que vaya al frente. Eso ha estado presente en toda mi carrera. Peor se necesita tiempo en toda la preparación. Esperemos vislumbrar alguna de estas situaciones mañana. La repetición es la madre de la perfección”.

El Celta. “Son muy buen equipo, con mucha solidez y buenos futbolistas. Tienen una idea clara y con un entrenador que viene de la cantera. Serán durísimos. Analizamos al rival, pero tratamos de buscar recursos independientemente de lo que haya en frente”.