Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por NavidadComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Detienen a siete ultras por los incidentes violentos previos al Real Oviedo-Osasuna en el Tartiere: así fue la operación

Los hechos ocurrieron en la calle Juan Antonio Vallejo Nájera, en los momentos previos al inicio del encuentro

Una imagen de los ultras en la previa del partido

Una imagen de los ultras en la previa del partido / X

J. A.

La Policía ha detenido a siete aficionados como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos por los incidentes violentos registrados en las inmediaciones del estadio Carlos Tartiere antes del partido entre el Oviedo y el Osasuna, del pasado 3 de noviembre, ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

Los hechos ocurrieron en la calle Juan Antonio Vallejo Nájera, en los momentos previos al inicio del encuentro, cuando un grupo de unos cien radicales vinculados al grupo ultra del Oviedo Symmachiarii, "con los rostros cubiertos y portando palos y objetos contundentes, se dirigió de forma violenta hacia otro grupo rival formado por alrededor de sesenta ultras de 'Indar Gorri', grupo de aficionados del Osasuna. Durante el enfrentamiento se produjo el lanzamiento de botellas de vidrio y otros objetos, sin que hubiera daños personales", según indica la Policía.

La rápida intervención de las Unidades de Intervención Policial (UIP) permitió separar a ambos grupos, restablecer el orden y culminó con la detención inmediata de uno de los participantes, según la fuente. Posteriormente, la Brigada Provincial de Información de Oviedo, en coordinación con la Comisaría General de Información, inició una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los principales responsables.

Como resultado de la investigación, se procedió a la detención de siete personas como presuntas autoras de un delito de desórdenes públicos. Tras prestar declaración en dependencias policiales, los hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal y del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, encargado de la causa.

Además, todos los identificados han sido propuestos para sanción administrativa por infracción de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que contempla multas de hasta 60.000 euros, así como la prohibición de acceso a los recintos deportivos

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
  2. Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
  3. Cierra en Asturias uno de los palacios más populares para bodas, con diez siglos de historia y una enorme finca que parecía sacada de un cuento
  4. La Corredoria cancela su recogida de juguetes ante el aluvión de donaciones en mal estado: 'La solidaridad no es regalar lo que tirarías a la basura
  5. Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
  6. Luz para un misterioso suceso en Oviedo: La autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
  7. La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
  8. El Ayuntamiento de Oviedo inicia la obra para cambiar la empinada escalera de Víctor Sáez por un ascensor

Laviana, a todo pedal: el concejo participa en un programa para fomentar el uso de la bicicleta y aprender a montar en ella a jóvenes que no saben

Laviana, a todo pedal: el concejo participa en un programa para fomentar el uso de la bicicleta y aprender a montar en ella a jóvenes que no saben

Desde la generosidad, el Este y el Oeste siempre se encuentran

Desde la generosidad, el Este y el Oeste siempre se encuentran

El comercio gijonés se asoma a la Navidad desde sus mejores escaparates

El comercio gijonés se asoma a la Navidad desde sus mejores escaparates

Esta es la postura del Gobierno español sobre la protección del lobo (y no va a gustar en algunos sectores)

Esta es la postura del Gobierno español sobre la protección del lobo (y no va a gustar en algunos sectores)

En menos de 24 horas abre en Asturias la nueva pastelería de color de rosa que gana más adeptos: s tortitas con formas de ositos rellenos de Nutella, además de tartas, brownies, cookies...

En menos de 24 horas abre en Asturias la nueva pastelería de color de rosa que gana más adeptos: s tortitas con formas de ositos rellenos de Nutella, además de tartas, brownies, cookies...

Vaya meneo, Pedro, vaya meneo: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Vaya meneo, Pedro, vaya meneo: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Detenidos los autores del ataque a puñaladas a dos adolescentes marroquíes en Gijón

Detenidos los autores del ataque a puñaladas a dos adolescentes marroquíes en Gijón

La AMSO escucha las historias de los inmigrantes: "Oviedo es un lugar donde echar raíces y construir futuro"

La AMSO escucha las historias de los inmigrantes: "Oviedo es un lugar donde echar raíces y construir futuro"
Tracking Pixel Contents