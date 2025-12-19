Detienen a siete ultras por los incidentes violentos previos al Real Oviedo-Osasuna en el Tartiere: así fue la operación

La Policía ha detenido a siete aficionados como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos por los incidentes violentos registrados en las inmediaciones del estadio Carlos Tartiere antes del partido entre el Oviedo y el Osasuna, del pasado 3 de noviembre, ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

Los hechos ocurrieron en la calle Juan Antonio Vallejo Nájera, en los momentos previos al inicio del encuentro, cuando un grupo de unos cien radicales vinculados al grupo ultra del Oviedo Symmachiarii, "con los rostros cubiertos y portando palos y objetos contundentes, se dirigió de forma violenta hacia otro grupo rival formado por alrededor de sesenta ultras de 'Indar Gorri', grupo de aficionados del Osasuna. Durante el enfrentamiento se produjo el lanzamiento de botellas de vidrio y otros objetos, sin que hubiera daños personales", según indica la Policía.

La rápida intervención de las Unidades de Intervención Policial (UIP) permitió separar a ambos grupos, restablecer el orden y culminó con la detención inmediata de uno de los participantes, según la fuente. Posteriormente, la Brigada Provincial de Información de Oviedo, en coordinación con la Comisaría General de Información, inició una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los principales responsables.

Como resultado de la investigación, se procedió a la detención de siete personas como presuntas autoras de un delito de desórdenes públicos. Tras prestar declaración en dependencias policiales, los hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal y del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, encargado de la causa.

Además, todos los identificados han sido propuestos para sanción administrativa por infracción de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que contempla multas de hasta 60.000 euros, así como la prohibición de acceso a los recintos deportivos