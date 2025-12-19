¿El primer regalo para Guillermo Almada? El Real Oviedo estudia la llegada de un internacional uruguayo

La llegada de Guillermo Almada al Real Oviedo no es la única novedad que le espera al equipo azul en las próximas semanas. Se acerca un mercado de fichajes muy movido, con salidas y llegadas. “Tres o cuatro fichajes”, según el director general Agustín Lleida. Con 1,5 millones de euros de margen en el tope, aunque con más espacio previsto por las salidas, Pachuca también quiere apoyarse en el Grupo para reforzar el plantel y, tal y como ha podido conocer LA NUEVA ESPAÑA, el primer fichaje del mercado de invierno podría ser el internacional uruguayo Nicolás Fonseca, que llegaría cedido desde el Club León. Pachuca estudia traer al centrocampista a Oviedo, aunque también existe la opción de que salga a Estados Unidos, de donde ha llegado una oferta por sus servicios.

En plenas críticas del oviedismo hacia la gestión, Pachuca insiste con su modelo en una operación que tiene el sello de Jesús Martínez. Fonseca, centrocampista posicional de 27 años, llegaría a préstamo, con lo que no hay que afrontar coste de traspaso, en principio para suplir a un Kwasi Sibo que apunta a baja en el mercado invernal: tiene una oferta de la MLS de Estados Unidos sobre la mesa.

Fonseca pertenece al Club León, entidad que le fichó de River Plate. Hijo del exinternacional charrúa Daniel Fonseca (delantero clásico en el Calcio italiano en los años 90), nació en Nápoles, por lo que tiene la doble nacionalidad uruguaya e italiana. Formado en la cantera del Milán, también ha jugado en Italia en el Novara antes de cruzar el charco para jugar con River Plate de Uruguay y Montevideo Wanderers, antes de ser contratado por el River Plate argentino. Ese fue el paso previo antes de que Jesús Martínez le reclutara para León, previo pago de 2 millones de euros. El objetivo era reforzar al equipo de cara al Mundial de Clubes, pero la prohibición de la FIFA por la multipropiedad evitó que lo hiciera. En el León ha sido indiscutible en los planes de los entrenadores.

El pasado verano, Fonseca estuvo a un paso de recalar en el Valencia. Ya había acuerdo entre clubes, pero los problemas del conjunto ché con el tope salarial hicieron que la operación no se concretara. El pivote se mantuvo en León, siendo un fijo en el equipo.

Mundial a la vista

Uno de los objetivos del pivote es colarse en la lista de Bielsa para el Mundial del próximo verano. Fonseca ha formado parte de varias convocatorias, ha sido internacional en seis ocasiones, aunque no parece tener el billete asegurado. Su paso a Europa, al escaparate de la Primera División española, puede significar un paso adelante en esa meta personal.

Para Almada significaría, en el caso de cerrarse su cesión, contar con un futbolista intenso y agresivo, de los que encajan en su libreto. La salida de Sibo abriría un hueco en una medular que ha cambiado de nombres toda la temporada, pero que parecía hasta ahora asentada con Dendoncker y Colombatto, y que Pachuca quiere aprovechar para mandar a Fonseca a Oviedo.

Su salida está siendo estudiada por Jesús Martínez, centro de las operaciones en este mercado invernal junto a su asesor Rafa Monge. Las opciones sobre la mesa son la cesión al Oviedo o el trapaso a Estados Unidos.