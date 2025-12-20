Almada, a empezar con buen pie: el posible once del nuevo técnico del Real Oviedo para medirse al Celta de Vigo

El Oviedo afronta esta tarde en el Tartiere (14 horas) un partido de enorme trascendencia. Penúltimos de la tabla y sin conocer la victoria desde hace más de dos meses, los azules estrenan era con Guillermo Almada en el banquillo tras el despido de Luis Carrión. El técnico uruguayo ya avisó en rueda de prensa que el once poco o nada tendría que ver con lo visto hasta el momento con Paunovic y el catalán. Un cambio radical en el sistema, en los nombres y en la filosofía de juego que el Oviedo necesita como agua de mayo.

Almada, a empezar con buen pie

A Almada le gusta que sus equipos se centren en la parte ofensiva del juego, dejando en un segundo plano el plan defensivo. El uruguayo apuesta por un fútbol vertical, de presión alta y con llegada constante al área rival. Su plan pasa por que los extremos se internen por dentro del campo rival y los laterales ejerzan como carrileros para centrar balones. Una idea que busca generar superioridad en tres cuartos de campo y que obliga a los jugadores a tener un alto recorrido durante los 90 minutos. El técnico suele jugar con un pivote de contención, que en este caso será Sibo, en detrimento de Dendoncker. A su lado estará un medio de corte más ofensivo, como Colombatto, que aportará salida de balón y llegada al área. Un doble pivote con roles muy definidos: uno destruye, el otro construye.

Por ello, lo más normal es que Rahim sea el elegido para el lateral izquierdo. El nigerino tiene las características ideales para ejercer como carrilero: velocidad y capacidad para centrar. En el derecho estará Lucas Ahijado, puesto que Nacho Vidal está lesionado. El canterano tendrá la misma misión: subir la banda, dar amplitud y poner balones al área.

Además, otra de las novedades, tal y como confirmó en rueda de prensa el propio Almada, es que Viñas será el delantero titular de este equipo, en detrimento de Rondón, que lleva siendo el titular toda la temporada. Para el preparador charrúa, Viñas no es un extremo ni un delantero para jugar por la banda, como acostumbraba a utilizarlo Carrión. "Es ‘9’ y en la banda de poco sirve", dijo el uruguayo, dejando claro que Fede Viñas será su hombre de referencia en ataque. Son los primeros retoques del uruguayo.

El once se prevé con Aarón bajo palos, uno de los pocos jugadores que se salva de las críticas en este inicio de temporada. Por delante, Lucas Ahijado en el lateral derecho y Rahim en el izquierdo. Los dos centrales serán Costas y Bailly, aunque Calvo también opta al puesto. En el doble pivote, Sibo y Colombatto. De mediapunta estará Alberto Reina, y como extremos, Ilyas por una banda y Brekalo por la otra, ya que Hassan arrastra algunas molestias tras el partido ante el Sevilla. Arriba, Viñas como delantero centro. Completan la convocatoria Moldovan, Calvo, Javi López, Cazorla, Dendoncker, Hassan, Forés, Agudín, Luengo, Ilic y Rondón.

El nuevo Oviedo de Almada necesita ganar de una vez si no quiere hundirse en el fondo de la clasificación. Sacar tres puntos antes del parón por las vacaciones del turrón sería vital de cara a hacer un mejor mercado invernal. Los rivales ya suman y el Oviedo se descuelga cada jornada que pasa. Esta tarde, en el Tartiere, arranca una nueva era. Con un nuevo entrenador, un nuevo sistema y, sobre todo, con la necesidad imperiosa de sumar la primera victoria desde hace meses. Almada promete fútbol ofensivo, intensidad y compromiso, que es lo que le hace falta al Oviedo.