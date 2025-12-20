Almada quiere más: "La imagen que hemos dado está muy lejos de la que me gustaría dar, pero hicimos buen partido"

Almada valora su primer partido a los mandos del Real Oviedo.

El resumen. "Satisfecho pero no contento. Lo único que me deja contento es ganar. Los jugadores dieron otra cara de lo que venían haciendo. Hicimos un buen partido, pero nos faltó volumen e intensidad. Es difícil de automatizar algunos movimientos con tan poco tiempo. Me quedo conforme. Presionamos alto, robamos muchas pelotas y el Celta juega bien. Les hemos obligado a equivocarse. Debemos seguir mejorando. Esperemos que sea un punto de inflexión".

El mercado. "Seguramente buscaremos alguno. Ahora me voy a enterar de la situación, ver la posibilidad económica del club para elevar nuestro volumen. A pesar del parón de las vacaciones obligatorias, intentaremos agregar más cosas. Si juegas mejor que el rival te abre posibilidades, aunque el acierto es importante. Son tareas a tener en cuenta. Hay una buena plantilla, pero están sin confianza por los resultados. El nerviosismo también transmite desconfianza, se notaba en el transcurso del partido".

La imagen que a él le gustaría de su Oviedo. "Está muy lejos. Me gusta jugar con mucha más intensidad, pero eso demanda tiempo, preparación y automatismos. No es ni mejor ni peor que antes, es lo que a mí me gusta. Tuvimos el control en muchos momentos, pero debemos tener un volumen futbolístico mayor para meter el gol".

El ambiente. "Espectacular. Han sido cinco días muy intensos. Vivo del fútbol, pero vivo para el fútbol. Me ha llevado muchas horas del día en análisis, trabajo... Oviedo tiene una afición maravillosa y el club es espectacular. Lo habíamos seguido porque en Uruguay se sigue mucha la Liga española. Hay que sacarse el sombrero con la gente porque apoyó en todo momento a pesar de la mala situación".

Sibo, Bailly y Reina. "En estos días tomamos la decisión de poner a jugadores que no venían participando y que a mí me gustan. Precisábamos de su aporte. Desde nuestro punto de vista veíamos situaciones que no nos agradaban, buscábamos seguridad de atrás hacia adelante. Lo conseguimos por momentos y creo que los tres hicieron un gran partido".

La mejoría. "Siempre y cuando transmitamos en la cancha, es un buen punto de partida. Es indudable que debemos seguir mejorando. Me fío a muerte de los futbolistas que tenemos y de los que puedan venir. Desvivirnos todos los días para revertir esta situación. Queríamos ganar, esa es la realidad, pero es un buen punto de partido. Debemos seguir en la búsqueda de la perfección".

Traer a Montiel y a Fonseca. "No he hablado con nadie, pero Montiel es un jugadorazo, yo lo hice debutar con 16 años y fue balón de bronce contra el Madrid hace un año. Dicho por Ancelotti en aquel momento, el balón de oro debería habérselo llevado él. Desconozco los jugadores que puedan venir. La Liga mexicana tiene un gran volumen de futbolistas. Conversaremos en os próximos días".

Jugar fuera de casa. "Esperemos sostener lo que hicimos hoy también fuera de casa. A los futbolustas les digo que las canchas tienen las mismas dimensiones. La afición no juega. ¿Por qué ibamos a cambiar? Estas vacaciones nos vendrían genial para trabajar, pero las vacaciones son obligatorias".