Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por NavidadComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Carrión: "Era querido y no lo supe valorar"

J. A.

Oviedo

El ya exentrenador del Oviedo, Luis Carrión, concedió ayer una entrevista en la "Ser" donde reconoció que no valoró al Oviedo cuando hizo las maletas rumbo a Las Palmas. "No sé qué decisión tomaría, pero no hice lo que mucha gente dice, no creo que lo hiciera mal. También creo que no fue la mejor decisión, porque yo era muy querido allí y no lo supe valorar", dijo.

Respecto a sus famosas declaraciones cuando insinuó que la destitución de Paunovic era positiva, Carrión dijo que "en el cese nunca me iba a meter, admiro a Paunovic, pero creía que yo era el correcto para coger el cargo. Lo he pasado mal con esto porque no es lo que quise decir... En el día a día no he sentido que fuera poco querido, pero uno no es ajeno a la opinión de algunos", zanjó.

TEMAS

  1. Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
  2. Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
  3. Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
  4. Luz para un misterioso suceso en Oviedo: La autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
  5. Cierra en Asturias uno de los palacios más populares para bodas, con diez siglos de historia y una enorme finca que parecía sacada de un cuento
  6. La Corredoria cancela su recogida de juguetes ante el aluvión de donaciones en mal estado: 'La solidaridad no es regalar lo que tirarías a la basura
  7. La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
  8. El Ayuntamiento de Oviedo inicia la obra para cambiar la empinada escalera de Víctor Sáez por un ascensor

El Regatas, volcado con Camboya

El Regatas, volcado con Camboya

Ramón Rodríguez desmenuza "el primer momento de oro" de la pintura en Avilés

Ramón Rodríguez desmenuza "el primer momento de oro" de la pintura en Avilés

Indra acelera la contratación de profesionales para sus factorías asturianas y buscará estrechar lazos con la Universidad y los centros de FP

Indra acelera la contratación de profesionales para sus factorías asturianas y buscará estrechar lazos con la Universidad y los centros de FP

"Tenía el don de la alegría", recuerda la familia de Gelu Castañón

"Tenía el don de la alegría", recuerda la familia de Gelu Castañón

Orlando Moratinos, director del Foro Jovellanos, que le acaba de nombrar patrono de honor: "Ojalá los niños se sientan tan ligados a Jovellanos como al Sporting"

Orlando Moratinos, director del Foro Jovellanos, que le acaba de nombrar patrono de honor: "Ojalá los niños se sientan tan ligados a Jovellanos como al Sporting"

El trágico desconcierto de la izquierda

El retorno del cuplé

Plus Ultra

Tracking Pixel Contents