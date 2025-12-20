Carrión: "Era querido y no lo supe valorar"

El ya exentrenador del Oviedo, Luis Carrión, concedió ayer una entrevista en la "Ser" donde reconoció que no valoró al Oviedo cuando hizo las maletas rumbo a Las Palmas. "No sé qué decisión tomaría, pero no hice lo que mucha gente dice, no creo que lo hiciera mal. También creo que no fue la mejor decisión, porque yo era muy querido allí y no lo supe valorar", dijo.

Respecto a sus famosas declaraciones cuando insinuó que la destitución de Paunovic era positiva, Carrión dijo que "en el cese nunca me iba a meter, admiro a Paunovic, pero creía que yo era el correcto para coger el cargo. Lo he pasado mal con esto porque no es lo que quise decir... En el día a día no he sentido que fuera poco querido, pero uno no es ajeno a la opinión de algunos", zanjó.