Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, muy "incómodo": "En otro momento de la temporada, este partido lo habríamos perdido sí o sí"
"Hemos tenido alguna opción de puntuar más, pero no sería justo", dijo
El técnico del Celta valoró en la sala de prensa del Tartiere, el partido de los suyos ante el Oviedo.
"No hemos estado cómodos en ningún momento y el partido no pasará a la historia. Ha habido mucho mediocampismo. Nos han embotellado y han ganado muchas segundas jugadas. No ha pasado lo que queríamos. Nos ha faltado tener información del rival. Necesitamos las vacaciones. Hoy hemos estado muy incómodos. Hemos tenido alguna opción de puntuar más, pero no sería justo. En otro momento de la temporada, este partido lo habríamos perdido sí o sí", dijo.
"Nos han sorprendido. No tuvimos demasiado tiempo para entrenar. Almada suele estar más cerca del 4-4-2 que del 4-2-3-1 que ha puesto hoy. Saltaron con los extremos hacia adelante, eso nos puso incómodos. Nos ha costado demasiado modificar lo que estaba pasando en el partido".
