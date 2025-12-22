Cazorla, mejor jugador del mes de noviembre: "Mientras esté aquí voy a darlo todo por este escudo"
"Los premios individuales están bien, pero lo importante es que el equipo consiga los resultados", reconoció
O. O.
Santi Cazorla, emblema del Oviedo, ha sido galardonado con el premio Mahou al mejor jugador del mes de noviembre. "Siempre es bonito recibir un premio, pero este es especial porque viene de la gente", dice el doble campeón de Europa. "Los premios individuales están bien, pero lo importante es que el equipo consiga los resultados", reconoció.
"Está siendo una temporada complicada, no estamos donde queremos estar. Tenemos que seguir trabajando, no hay otra. El fútbol no tiene secretos, hay que trabajar y competir mejor. La gente siempre está ahí, apoyando, y eso lo valoramos mucho. Mientras esté aquí voy a darlo todo por este escudo", zanjó.
