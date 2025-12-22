Del estrellato al Tartiere: dos de los fichajes más celebrados en la historia azul estarán en el "Encuentro de Leyendas"

Hay dos fichajes que fueron los más celebrados en el siglo XXI del Real Oviedo. Quizás también de toda la historia. Por la calidad que atesoran, sí, pero sobre todo por lo que suponían sus regresos. Son los casos de Santi Cazorla (Lugo de Llanera, 1984) y Miguel Pérez, Michu (Oviedo, 1986), internacionales, con fama más allá de nuestras fronteras y que decidieron regresar en los últimos años de sus carreras para aportar a su equipo.

A Michu los problemas físicos le impidieron dar todo el fútbol que había deslumbrando en el Swansea, codeándose con los grandes anotadores de la Premier League, pero a Cazorla aún le quedaba fútbol para capitanear el regreso a Primera y, ahora, tratar de encontrar el camino hacia la cara salvación. Solo 28 encuentros pudo sumar Michu en su paso previo a la despedida del fútbol, mientras que su amigo Cazorla va camino de su tercera temporada a sus 41 años.

Ambos futbolistas con huella en la historia azul han confirmado su presencia en el "Encuentro de leyendas" que se celebrará en el Carlos Tartiere.

Iniciativa solidaria. Además de disfrutar de un encuentro histórico, cargado de nostalgia, los que acudan al "Encuentro de leyendas" del 27 también pueden colaborar con la "Operación kilo oviedista 2025", una iniciativa protagonizada por Symmachiarii que cumple su XV edición y que permite donar productos no perecederos antes del choque. Será posible desde las 16.30 del 27 en las puertas 4, 9 y 20 del Carlos Tartiere.

Más invitados

Aitor Sanz Fue el capitán en plena ampliación de capital de 2012 por lo que conoce de primera mano lo que fue uno de los momentos más emotivos del oviedismo. Recaló en el Oviedo en 2010, procedente del Real Unión, de Segunda, superando una larga lesión, pero con el objetivo de regresar cuanto antes a la "categoría de plata". No lo logró, pero tiró del carro durante tres temporadas antes de firmar con el Tenerife. Allí se convirtió en institución, va por su 13.ª temporada seguida. Él también estará en el "Encuentro de leyendas" del 27 para revivir lo que se siente en el Tartiere.

Toché

De José Verdú Nicolás, Toché, los que mejor hablan son sus goles. 42 anotó entre 2015 y 2019 cuando militó en el Real Oviedo para comandar las operaciones ofensivas en los varios intentos por regresar a Primera. Delantero de olfato, con varios registros para el remate y un golpeo de interior espectacular, Toché también protagonizó una imagen icónica. Anotó el 1-1 en el tramo final contra el Sporting, el día que volvía el derbi, y su celebración fue la de enseñar el brazalete del Oviedo al fondo sur de El Molinón. Su mensaje, "hemos vuelto", fue celebrado por el oviedismo.