El Oviedo ya se mueve en el mercado: llega Fonseca, sale Brandon, ¿qué pasa con Elías Montiel?

Necesita el Oviedo como el comer sangre fresca arriba. Un delantero, por supuesto, pero también más descaro en la línea de medias puntas. Así se vio en el choque ante el Celta. Y en ello trabaja el Grupo Pachuca, con el centro de operaciones en México, en el intento de reconstrucción que, sin embargo, parte del medio del campo. Porque el primero en llegar será el pivote uruguayo Nicolás Fonseca, cedido desde el Club León. Y para que pueda entrar, primero hay que facilitar una salida (están las 25 fichas ocupadas) que apunta a ser la de Brandon Domingues, con el futuro cercano a Polonia.

La llegada de Nico Fonseca, en una operación desvelada por LA NUEVA ESPAÑA el pasado viernes, está cerrada, a falta solo de culminar los últimos detalles. Es una apuesta de Jesús Martínez, junto a su asesor Rafa Monge, y que contaría con el refrendo de Almada.

Martínez ya había pensado en el charrúa como refuerzo para la medular azul, pero una propuesta del Inter de Miami, equipo de Messi, hizo replantearse la situación. Pero la posición en la tabla del Oviedo ha hecho que Martínez mantenga su postura inicial para que Fonseca recale en el Oviedo. También se cumple así el deseo del futbolista, que pelea por estar en el Mundial del próximo verano y entiende que competir en la Primera española le hace más apetecible para Bielsa que emigrar a la MLS.

La llegada de Fonseca conllevará alguna salida en el centro del campo. El principal candidato es Kwasi Sibo, por el que se han interesado varios clubes, con una propuesta de la MLS encima de la mesa de un millón de euros. La idea siempre ha sido la de darle salida, aunque haya sido titular en el último duelo ante el Celta.

Montiel no está en los planes

Llegará Fonseca y saldrá un medio, y no se plantean más cambios en el centro del campo. Algunos medios mexicanos han relacionado con el Oviedo a Elías Montiel en los últimos tiempos y el propio Almada se refirió al pivote cubriéndole de halagos tras la cita ante el Celta. Sin embargo, los planes de Pachuca no pasan, de momento, por incorporar al centrocampista, sin descartar que pudieran hacerlo de cara al futuro.

Los problemas que atraviesa en el pubis y su juventud lo convierten en una pieza apetecible más adelante, pero con un encaje complicado ahora, más aún teniendo en cuenta la llegada inminente de Fonseca.

Brandon apunta a Polonia

A pesar del excedente en el medio, el que está más próximo a salir es un extremo. Brandon Domingues pondrá fin a su etapa en el Oviedo sin haber debutado en Liga, triste bagaje. Su futuro parece apuntar a Polonia, desde donde ha llegado el interés de uno de los conjuntos de la zona alta, dispuesto a asumir una cesión con opción de compra por objetivos. El club azul liberaría una ficha y trataría de recuperar la inversión que hizo en su momento por un futbolista que no ha tenido siquiera la oportunidad de mostrar si daba el nivel, ignorado por Paunovic y Carrión, y que solo logró participar en la Copa.