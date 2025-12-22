Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Sporting ingresa 440.000 euros más que el Oviedo por derechos de televisión: este es el motivo

LaLiga ha publicado el reparto de dinero de televisión de Segunda de la temporada 2024/25

Así fue el derbi asturiano: todas las fotos del encuentro entre el Oviedo y el Sporting en el Tartiere

Así fue el derbi asturiano: todas las fotos del encuentro entre el Oviedo y el Sporting en el Tartiere

O. O.

LaLiga ha publicado el reparto de dinero de televisión de Segunda de la temporada 2024/25. El Sporting cobra 7,66 millones y el Oviedo 7,18, pero la cantidad no la ingresan de forma íntegra ya que a esa cifra se le restan unas retenciones que LaLiga llama "obligaciones". Una vez aplicados los descuentos, al Sporting le quedan aproximadamente 6,97 millones netos, mientras que al Oviedo le quedan 6,53. Es decir, el conjunto rojiblanco recibe algo más que el azul y, una vez descontadas esas retenciones, la diferencia real ronda los 440.000 euros. Esas obligaciones son descuentos que se aplican sobre el reparto: ajustes del sistema de liquidación y, sobre todo, cuestiones ligadas al Plan Impulso, el acuerdo con CVC por el que LaLiga adelantó dinero a los clubes a cambio de una parte de ingresos futuros. En el caso del Sporting, las retenciones ascienden a 0,69 millones, mientras que en el Oviedo son de 0,65 millones.

