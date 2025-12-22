El Sporting ingresa 440.000 euros más que el Oviedo por derechos de televisión: este es el motivo
LaLiga ha publicado el reparto de dinero de televisión de Segunda de la temporada 2024/25
O. O.
LaLiga ha publicado el reparto de dinero de televisión de Segunda de la temporada 2024/25. El Sporting cobra 7,66 millones y el Oviedo 7,18, pero la cantidad no la ingresan de forma íntegra ya que a esa cifra se le restan unas retenciones que LaLiga llama "obligaciones". Una vez aplicados los descuentos, al Sporting le quedan aproximadamente 6,97 millones netos, mientras que al Oviedo le quedan 6,53. Es decir, el conjunto rojiblanco recibe algo más que el azul y, una vez descontadas esas retenciones, la diferencia real ronda los 440.000 euros. Esas obligaciones son descuentos que se aplican sobre el reparto: ajustes del sistema de liquidación y, sobre todo, cuestiones ligadas al Plan Impulso, el acuerdo con CVC por el que LaLiga adelantó dinero a los clubes a cambio de una parte de ingresos futuros. En el caso del Sporting, las retenciones ascienden a 0,69 millones, mientras que en el Oviedo son de 0,65 millones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
- El significado de la 'P' de las matrículas que van a llevar los coches nuevos a partir de 2026
- El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros