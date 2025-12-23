Jesús Martínez da una clave del mercado del Oviedo y se pronuncia sobre las críticas: “Vamos a seguir invirtiendo”

Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Oviedo, ofreció ayer un canutazo en México y respondió algunas preguntas sobre el conjunto carbayón. No lo hacía desde la rueda de prensa que ofreció en el Tartiere tras el despido de Veljko Paunovic y la llegada de Luis Carrión.

El empresario azteca dejó claro que no entiende las críticas hacia la gestión del conglomerado tuzo en el Tartiere, tras los malos resultados cosechados por el cuadro azul. "Tengo que respetar, pero yo no estoy de acuerdo en absoluto. Decía que más fútbol y que menos inversión, menos negocio. Si hay algún grupo que haya invertido en toda la historia del Real Oviedo, ese ha sido mi querido Carlos Slim (Grupo Carso) y el Grupo Pachuca. Hemos invertido un dineral y vamos a seguir invirtiendo, porque el resto de la afición sí tiene memoria y es muy agradecida", dijo.

También fue preguntado por el mercado de fichajes. Sobre los rumores de que Idrissi y Montiel terminarían siendo jugadores del Oviedo en invierno, Martínez fue tajante. "Ningún jugador de Pachuca se irá al Oviedo", zanjó.