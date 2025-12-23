Una nueva pieza para el partido de las leyendas: el futbolista con alma de cantante que ascendió junto a Carlos y Juliá

Hace unos meses, un exfutbolista del Oviedo cantó en el aeropuerto de Asunción una canción dedicada a la capital del Principado en honor a que la sidra fue declarada patrimonio de la UNESCO. Ese jugador era Ramón Hicks, exfutbolista paraguayo, y uno de los jugadores clave del ascenso de los azules en Mallorca en 1988, donde formaba tridente con Juliá y el histórico Carlos Muñoz. "Chapacú", sobrenombre por el que es conocido el jugador paraguayo.

El delantero, que vivió en Asturias durante su etapa como futbolista en los años ochenta, no solo se llevó el cariño de la afición carbayona, sino también un profundo amor por la cultura y las tradiciones de la región. Sin embargo, el jugador no ha podido regresar a Oviedo por temas personales, aunque siempre ha querido viajar de nuevo a la capital asturiana para revivir una de las etapas más felices de su vida. Por ello, el Fondo Norte y la Aparo han querido ayudar a Hicks para que esté el próximo 27 de diciembre en el partidazo de las leyendas que se celebrará con motivo del centenario azul.

Iniciativa solidaria. Además de disfrutar de un encuentro histórico, cargado de nostalgia, los que acudan al "Encuentro de leyendas" del 27 también pueden colaborar con la "Operación kilo oviedista 2025", una iniciativa protagonizada por Symmachiarii que cumple su XV edición y que permite donar productos no perecederos antes del choque. Será posible desde las 16.30 del 27 en las puertas 4, 9 y 20 del Carlos Tartiere.

El ariete que ahora representa a las estrellas

Yeray Ortega, el que fuera delantero del Oviedo entre 2004 y 2006, sigue ligado al fútbol, ahora como agente de futbolistas. La lista de equipos por los que pasó Yeray es muy larga: Universidad de Las Palmas, Eibar, Celta de Vigo, Pájara-Playas, Oviedo, Lanzarote, Santa Brígida o Vecindario. Pero de todo ellos tiene pocas dudas de cuál fue el más importante. El Oviedo. En la capital hizo un gran vínculo con la afición y con las peñas, y siempre ha destacado el cariño que recibió en el Tartiere. Ahora volverá a calzarse las botas en el partido de las leyendas.

El ídolo de la generación millenial volverá al Tartiere

Pocos millenials en Oviedo conocen a Antonio José González García. Sin embargo, si les hablasen de Curro, pocos no sabrían a quién se refiere.

El centrocampista extremeño (Santa Amalia, Badajoz, 1981) fue tres temporadas el "10" carbayón en los tiempos del barro, con el Oviedo entre Segunda B y Tercera División. Con 43 años, sigue jugando en el Metelinense, equipo de la segunda división extremeña. El centrocampista, protagonista en la eliminatoria contra el Caravaca, también estará en el partido de las leyendas.