El Oviedo de Almada convence: el cambio de opinión del oviedismo tras el primer encuentro del técnico charrúa

El Oviedo de Almada convence. A pesar de que su llegada no estuvo exenta de polémica, puesto que fue un entrenador escogido a dedo por Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, y que estaba a las órdenes de un Valladolid que marchaba décimo en Segunda División, lo cierto es que, tras el partido de los azules ante el Celta, duelo en el que Almada se estrenó como entrenador carbayón, gran parte de la afición carbayona expresó en diversos foros una opinión favorable. El juego que demostró el Oviedo ante el cuadro gallego, dirigido por Giráldez, convenció a muchos de los que no estaban contentos con la llegada del técnico charrúa.

Preparador parco en palabras, no llegó a Oviedo con grandes discursos ni promesas. En su rueda de prensa de presentación lo dejó claro. Viene a trabajar y a intentar salvar la categoría. Trabajo, no hay mejor palabra para describir el método Almada. De hecho, los azules, que solían entrenarse durante poco más de una hora sobre los campos de El Requexón, ahora lo hacen dos horas.

"Es una pena que haya vacaciones obligatorias, estos quince días nos vendrían muy bien para seguir trabajando y que los chicos vayan cogiendo los conceptos", dijo Almada tras el partido en el Tartiere. Con apenas tres días al mando del Oviedo, "el Memo" consiguió plantarle cara a un Celta que aspira a Europa y que venía de ganar al Real Madrid. De hecho, los azules tuvieron el control del partido, y el propio Giráldez elogió el juego del Oviedo, un equipo que "incomodó" al conjunto vigués. "En otro momento de la temporada, este partido lo habríamos perdido sí o sí. No hemos estado cómodos en ningún momento. Nos han embotellado y han ganado muchas segundas jugadas", dijo el preparador del Celta.

Y tras el partido, las redes se llenaron de comentarios positivos sobre Almada. El oviedismo pasó del "otro Carrión", al "Almada sabe lo que hace".