El Oviedo, a un paso de empezar a levantar La Belga: a los azules avanzan hacia la nueva ciudad deportiva

El Oviedo ya ha pagado 190.000 euros de lo que tenía que abonar a E-Redes, la empresa que controla todo el suministro eléctrico y el cableado de la nueva ciudad deportiva de La Belga. Tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, la entidad carbayona ya ha sufragado los costes del primer obstáculo para empezar a trabajar sobre el terreno y en los próximos días hará el próximo pago. Un movimiento que deja claro que el club tiene un compromiso firme para edificar el nuevo complejo y seguir invirtiendo en el conjunto carbayón. El siguiente paso será que el Oviedo abone otros 200.000 euros destinados a la obra civil. Pasos concretos que demuestran que el proyecto avanza y que esta vez, por fin, parece que el nuevo complejo, una prioridad para el Grupo Pachuca desde su llegada a la capital del Principado, comienza a dar sus frutos.

El Oviedo sabe que el futuro del club pasa por la cantera, y para eso es vital tener una ciudad deportiva de primer nivel. Jesús Martínez, máximo accionista del club, está convencido de que quiere canteranos en el primer equipo, al igual que en Pachuca, y también sacar rédito económico por jugadores criados en el club. Una filosofía que ya ha aplicado con éxito en México y que quiere imitar en Asturias. Para ello, la nueva ciudad deportiva de La Belga será la pieza clave.

De hecho, tal y como adelantó este periódico el pasado 14 de noviembre, Pachuca quiere replicar la ciudad deportiva de La Esmeralda, del Club León mexicano, en Asturias. El nuevo complejo azul de La Belga estará muy inspirado en el centro de alto rendimiento de Guanajuato, aunque la del Oviedo será bastante más grande: concretamente, el doble. Mientras que La Esmeralda cuenta con 70.000 metros cuadrados, La Belga medirá 140.000. Estas instalaciones son las más modernas de todo México y cuentan con todo tipo de comodidades para los deportistas.

El Grupo Pachuca no escatimó recursos para que los jóvenes, niñas, niños, docentes, profesionales, especialistas y deportistas que trabajan, estudian y viven allí tengan todo para desempeñarse en la excelencia. La Esmeralda es un complejo deportivo y académico con instalaciones únicas, incluyentes, innovadoras y respetuosas con el medioambiente.

El conglomerado tuzo, que hace unos meses se fijó en los terrenos sierenses para levantar su nueva ciudad deportiva, invitó a México el pasado mes de noviembre a Ángel García "Cepi", alcalde del concejo que albergará las nuevas instalaciones; a Alfredo Antuña, arquitecto de la empresa Esfer (firma contratada por el Real Oviedo), y a Juan Rabanillo, arquitecto municipal del ayuntamiento que preside Cepi, para comenzar a planear el futuro de La Belga.

El 20 de enero, después de que se superase el periodo de exposición pública, el conglomerado tuzo debía presentar a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) el proyecto de ejecución material (la obra) para que diese el visto bueno. Ahora, con los primeros pagos ya abonados, el proyecto comienza a ser una realidad.