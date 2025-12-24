Cepi da la buena nueva azul: "El Oviedo podría estar entrenando en La Belga en la primavera de 2027"

El Oviedo acaba de pagar 190.000 euros para comenzar con el cableado en La Belga, donde se levantará la nueva ciudad deportiva azul. Será en Siero, y no en Oviedo. Fue deseo de Ángel García, "Cepi", alcalde (PSOE) del concejo del corazón de Asturias, que desde hace siete años no ha cesado en su empeño de llevarse el proyecto a su territorio. Y así ha sido.

¿Cómo está la operación?

Hay que esperar hasta el 20 de enero, que finaliza el periodo de alegaciones del Plan Especial. A partir de ahí lo aprobaremos y lo mandaremos a la CUOTA. Una vez hecho ese trámite toca esperar a que contesten para hacer la aprobación definitiva. A partir de ese momento, el Oviedo ya puede pedir licencia para iniciar las obras.

¿En qué punto está el proyecto?

Hace días que no hablo con el arquitecto que tiene aquí el Oviedo. Está en permanente comunicación con el equipo de México, pero me consta que está ya muy avanzado. De hecho, voy a aprovechar para llamarle para ver cómo está.

¿Cuándo podría empezar la obra?

En condiciones normales, el Oviedo podría empezar las obras en primavera. Podrían empezar con la primera parte de la ciudad deportiva: los campos y los vestuarios. La segunda parte, que es la residencia y las edificaciones de mayor envergadura, será más adelante. Ahora mismo está el equipo redactor terminando la memoria para presentar y solicitar una modificación puntual del plan para poder edificar el resto. Pero van a ir en paralelo, no tiene nada que ver una cosa con la otra.

¿Todo sigue con normalidad, sin cambios?

Todo en cuanto a la ciudad deportiva sigue con normalidad. Afortunadamente no hay ningún cambio. Siguen con el compromiso y con todo.

Publicó LA NUEVA ESPAÑA que ya han hecho un primer pago para el suministro eléctrico.

Han hecho ese primer pago a E-Redes para llevar el suministro eléctrico y ahora tienen que hacer el siguiente para completar la obra civil y poder llevar el sistema de cableado desde la urbanización de La Fresneda hasta los terrenos de la ciudad deportiva. Tienen que colocar un transformador para darle más potencia y que dé suministro a toda la ciudad deportiva.

Una vez finiquitada la primera fase, ¿el primer equipo podría entrenar allí antes de que se termine toda la obra?

Son siete campos de fútbol y unos vestuarios para el primer equipo, el filial y el femenino, además de la urbanización, los aparcamientos y los accesos. Eso es lo que podrían empezar a hacer ya. Luego, en la siguiente fase, sería la residencia, la clínica y ampliar los vestuarios. Pero, en teoría, una vez finalizada esa primera fase, ya podrían entrenar allí.

¿Manejan plazos para esa primera fase?

En cuanto a ejecución, una vez que acaben el proyecto de obra lo decidirán, pero estiman que en un año pueda estar. Si se empieza en primavera… Digamos que en junio del 2027 podría estar concluida la primera fase. En Primera División, espero.

¿Se sabe ya cómo se va a llamar el complejo?

No. Eso va a depender del club y lo que intentarán, me imagino, es buscar una firma comercial. Está muy de moda ligar firmas comerciales al nombre del campo o de las instalaciones, pero eso será el Oviedo el que lo decida. Nosotros ahí no tenemos nada que ver.

Creo que va a poner uno de sus pitufos allí.

Por supuesto (risas).

¿Qué significa para el Ayuntamiento de Siero que se construya aquí la ciudad deportiva?

Significa muchas cosas. La primera es conseguir un objetivo; es como el ascenso. Conseguir traer la ciudad deportiva es un logro en sí mismo. Y eso acarrea generación de un motor económico, no solo deportivo. Y va a visibilizar una zona de Siero que está más escondida. Y luego nos da notoriedad. A través del Oviedo conseguimos también que se hable más de Siero y que se conozca más, incluso fuera de Asturias.

Usted fue defensor de llevarla a Siero desde el primer momento. ¿Cómo vivió todo el proceso?

La primera vez que lo intenté fue con Carso, con Joaquín del Olmo. Habíamos planteado la posibilidad de hacerlo en unos terrenos pegados al Parque Principado; no pudo ser, quedó aparcado. Luego viene Pachuca, vuelve el tema y volvemos a estar ahí. Se decidieron por Latores, no pudo ser, y seguimos ahí. Una vez que Latores no sale, decidieron La Manjoya, seguimos ahí, y ahora por fin va a poder ser. Desde las administraciones tenemos que intentar ilusionar a la gente no solo con el fútbol, sino también con proyectos como este.

¿Cree que se pueden beneficiar también otros equipos del concejo como el Lugones, el Romanón…?

Estoy convencido de que la ciudad deportiva del Oviedo va a beneficiar al fútbol sierense en general. Va a subirlo de nivel y va a ayudar a que más chavales y chicas puedan tener más posibilidades de llegar a triunfar en el fútbol o a llegar a Primera División. Se genera un entorno que ayuda.

¿Cuántos empleos estima que puede crear el proyecto?

En la primera fase no sé cuántos podrían ser. Pero, una vez que se desarrollase el conjunto de la ciudad deportiva, teniendo en cuenta la residencia y la parte educativa y sanitaria, podríamos hablar de casi mil empleos.

¿Cómo fue el viaje a México?

Nos trataron súper bien. Íbamos fundamentalmente a conocer la ciudad deportiva del Pachuca. Llevan 28 años trabajando en ella. Ahí pude ver quién es realmente el Grupo Pachuca. Tienen una ciudad deportiva muy desarrollada. Han invertido mucho a lo largo del tiempo. La diferencia es que aquí ya compraron el suelo suficiente para desarrollar el plan desde el inicio. Allí tuvieron que ir ampliando.

Pero la del Oviedo se inspirará en la de León.

Eso nos dijeron, sí. Es más moderna.

¿Qué tal es su relación personal con Jesús Martínez?

Muy buena. Me da confianza. Yo creo que va a seguir apostando por el Oviedo y que quiere hacerlo bien y que el club siga creciendo. Luego podrá acertar o equivocarse como todos: fichará y saldrá mejor o peor. Quien decide se equivoca. Pero no tengo ninguna duda de su compromiso con el Oviedo.

Como oviedista, ¿cómo ve la situación del equipo?

Estamos todos un poco jodidos. Pero yo creo que debemos ser conscientes de que tenemos un club con unos recursos muy limitados para competir en Primera y que la plantilla es la que es. Los fichajes no han salido todo lo bien que cabría esperar. Pero tengo confianza. Falta el gol.

¿Le gusta Almada, el nuevo entrenador?

No lo conozco. A mí me recuerda a Pellegrini.

¿Apostaría que será el entrenador que estrene la ciudad deportiva?

No sé (risas). Espero que sea el entrenador que nos mantenga en Primera, eso sí. Pero creo que ni con Ancelotti la cosa fuese a cambiar mucho. La plantilla es la que es. Esperemos que Almada dé con la tecla y que entre la pelota. Y que los fichajes cuajen. Pero hay que tener fe en Pachuca. Si nos han subido a Primera, ¿por qué no voy a confiar? Si voy al campo a pitar estaré contribuyendo a que todo vaya peor. No creo que Pachuca haga las cosas pensando en que sea malo para el Oviedo. Antes de venir, el Oviedo estaba en Segunda, y ahora estamos en Primera, cosa que era un sueño y se ha hecho realidad. Disfrutemos de eso y hagamos lo posible para que dure.

Feliz Navidad.

Lo mismo.