Un nuevo héroe para el partidazo de las leyendas: el médico que prometió salir del barro

Si hay una figura que represente a la perfección los años más duros del Oviedo, es Diego Cervero. Su llegada al primer equipo coincide con el descenso a Tercera. "No sé si podré llevar a este equipo a Primera pero, lo que tengo muy claro es que, hasta que el Oviedo no suba a segunda B, o me muero o yo de aquí no me marcho, por mi madre y por mi padre, eso lo tengo muy claro", dijo el "9" azul, que ahora ejerce de médico del primer equipo. Y no solo lo llevó a Segunda B en aquella eliminatoria ante el Ávila, y más tarde ante el Mallorca "B", sino que Cervero siguió en el club y logró la promoción a Segunda División, en el año 2015 y contra el Cádiz, siendo él, precisamente el autor de uno de los dos goles que certificaron el ascenso de categoría.

Se retiró en 2022 tras una larga carrera como futbolista, pero su nombre sigue ligado al club, y es uno de los referentes de la afición carbayona, que vieron similitudes entre su historia y la de su club: cómo un chaval salido de El Requexón no se rindió desde los tiempos del barro y llevó al equipo de nuevo al fútbol profesional.

Iniciativa solidaria. Además de disfrutar de un encuentro histórico, cargado de nostalgia, los que acudan al "Encuentro de leyendas" del 27 también pueden colaborar con la "Operación kilo oviedista 2025", una iniciativa protagonizada por Symmachiarii que cumple su XV edición y que permite donar productos no perecederos antes del choque. Será posible desde las 16.30 del 27 en las puertas 4, 9 y 20 del Carlos Tartiere.

De entrenador en México, al partidazo de leyendas

El mexicano José Manuel "Chepo" de la Torre Menchaca, ejerce como entrenador tras su brillante carrera como futbolista, la que le llevó a las filas del Oviedo en la temporada 1988. El azul es el único color que vistió fuera de su México natal, ya que desarrolló toda su carrera en clubes como Chivas, Puebla o Cruz Azul. Una sola temporada fue la que militó De la Torre en el Real Oviedo, bajo las órdenes de Vicente Miera. Fue la primera del equipo azul en Primera División, después del ascenso, conseguido en Mallorca. Ahora, Cehpo estará en el partido de leyendas.

Superviviente de la dana y prolífico artillero azul

Darío Aliaga, prolífico delantero del Real Oviedo entre 2003 y 2006, fue un icono de los años del barro azul. El ariete volverá al Tartiere tras vivir uno de los momentos más duros de su vida. Aliaga vivió en sus propias carnes la tragedia de la dana en Valencia, cuando tuvo que refugiarse en un almacén de una estación de servicio para evitar la riada, pero el cauce del agua fue elevándose hasta llegarle al pecho. Por suerte, finalmente, no sufrió ningún daño. Ahora, un año después de aquella tragedia, podrá sentirse de nuevo, aunque sea por unas horas, jugador del Oviedo.