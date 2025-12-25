Firmas, hinchables, partidos y hasta concursos de faltas: Este es el horario y actividades del "Encuentro de leyendas" del Real Oviedo
Unos 80 exjugadores acudirán al acto de firma y fotografías previos al emotivo encuentro
El “Encuentro de Leyendas”, que reunirá a más de 100 exjugadores que han dejado huella en la historia del Real Oviedo, no se limitará al terreno de juego. También habrá un acto previo en el que los aficionados que así lo deseen podrán estar con ídolos de etapas pasadas como Dely Valdés, Pompei, Esteban o Hicks.
La jornada festiva comenzará el sábado por la mañana con un evento de firmas de autógrafos y fotografías, que se desarrollará entre las 11.00 y las 13.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe. Está prevista la participación de entre 70 y 80 jugadores de distintas épocas. Desde la organización se pide a los asistentes paciencia y respeto a las indicaciones, con el objetivo de garantizar un desarrollo ordenado del acto ante la alta afluencia prevista.
Será por la tarde cuando tenga lugar el Encuentro de Leyendas, con la apertura de puertas a las 16.30 horas. Antes del inicio de los partidos, se habilitará una zona de actividades infantiles, con juegos, hinchables y pinta caras, situada en el entorno del mural “Por Todo y Ante Todo”, junto a la puerta 12 del estadio. La organización recomienda al público acudir al recinto entre las 17.15 y las 17.30 horas, momento en el que comenzarán los actos de presentación.
En el encuentro participarán tres equipos, denominados Teatinos, Buenavista y Carlos Tartiere, que vestirán de verde, azul y amarillo, respectivamente. Cada partido tendrá una duración de 35 minutos, y durante los descansos se celebrará un concurso de lanzamientos de falta. Symmachiarii ha preparado un tifo especial, y se repetirá la Operación Kilo Oviedista, destinada a la Cocina Económica, con puntos de recogida en el estadio.
Antes del inicio se realizará un homenaje a exjugadores y directivos fallecidos, cuyos familiares recibirán brazaletes conmemorativos. La jornada se cerrará con un espectáculo de fuegos artificiales.
