Nico Fonseca ya está en Asturias para convertirse en el primer fichaje de invierno del Oviedo: "Vengo con muchas ganas"

La reacción empieza por Nico Fonseca, pieza uruguaya que llega para reforzar el centro del campo. El Oviedo de Almada, que ya mostró algunas de sus armas en un estreno con mejores sensaciones que resultado ante el Celta, vivirá una reforma importante en el mercado de invierno que se abre en enero. Y la primera pieza en llegar es Nicolás Fonseca, pivote charrúa, internacional con la selección de Marcelo Bielsa, que acaba de aterrizar en el Aeropuerto de Asturias para firmar su contrato y que el club haga oficial su cesión hasta el final de curso.

El futbolista aterrizó pasadas las 5 de la tarde, acompañado de su pareja y su madre, y recibió el apoyo de algunos aficionados. "¡Ánimo, Nico!", le dijeron a modo de bienvenida. "Vengo con muchas ganas", le comentó el centrocampista a los aficionados nada más pisar suelo asturiano.

El préstamo de Fonseca, en una operación desvelada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 19 de diciembre, se ha cocinado en México, con Jesús Martínez a los mandos de las operaciones junto al asesor del Grupo Pachuca Rafa Monge. La mayor parte de los esfuerzos van dirigidos al foco ofensivo, el mayor defecto del equipo hasta la fecha, pero la incorporación del uruguayo responde a la necesidad de dar un salto de calidad también en el medio.

Fonseca cuenta con el visto bueno de Almada, que considera que sus características encajan en el juego de presión alta que quiere poner en práctica en el Oviedo. El hecho de que pertenezca al Club León, del conglomerado del Grupo Pachuca, ha facilitado las cosas.

La voluntad del futbolista, por el que también se interesó el Inter de Miami de Messi, ha sido decisiva para la cesión: Fonseca, que es internacional con Uruguay pero no tiene asegurada su plaza en el próximo Mundial, cree que en el escaparate de la Liga española será más sencillo convencer a Marcelo Bielsa para estar en la cita más especial.

Llegada del nuevo fichaje del Real Oviedo, Nico Fonseca, al Aeropuerto de Asturias. / Luisma Murias / LNE

Experiencia internacional

Fonseca es un pivote posicional que ha militado el último año en el Club León, entidad que le fichó de River Plate. Hijo del exinternacional charrúa Daniel Fonseca (delantero clásico en el Calcio italiano en los años 90), nació en Nápoles, por lo que tiene la doble nacionalidad uruguaya e italiana. No ocupa plaza de extracomunitario. Formado en la cantera del Milán, también ha jugado en Italia en el Novara antes de cruzar el charco para jugar con River Plate de Uruguay y Montevideo Wanderers, antes de ser contratado por el River Plate argentino. Ese fue el paso previo antes de que Jesús Martínez le reclutara para León, previo pago de 2 millones de euros. El objetivo era reforzar al equipo de cara al Mundial de Clubes, pero la prohibición de la FIFA por la multipropiedad evitó que lo hiciera. En el León ha sido indiscutible en los planes de los entrenadores, aunque con mucho mejor rendimiento en su primer campeonato que en el segundo.

El pasado verano, Fonseca estuvo a un paso de recalar en el Valencia. Ya había acuerdo entre clubes, pero los problemas del conjunto ché con el tope salarial hicieron que la operación no se concretara y se mantuvo en el fútbol mexicano. Ahora, en Oviedo, Fonseca vivirá su primera experiencia en el fútbol español con dos objetivos claros: poner su granito de arena para que el Oviedo se salve y destacar para estar con Uruguay en el próximo Mundial.