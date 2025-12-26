No solo un partidazo: todo lo que debes saber del "Encuentro de Leyendas del Carlos Tartiere"

El "Encuentro de Leyendas", que reunirá a más de 100 exjugadores que han dejado huella en la historia del Real Oviedo, no se limitará al terreno de juego. También habrá un acto previo en el que los aficionados que así lo deseen podrán estar con ídolos de etapas pasadas como Dely Valdés, Pompei, Esteban o Hicks.

La programación comenzará mañana por la mañana con un evento de firmas de autógrafos y fotografías, que se celebrará en el Auditorio Príncipe Felipe entre las 11.00 y las 13.00 horas. La organización prevé la participación de entre 70 y 80 jugadores históricos en este acto. Ante la elevada afluencia de público que se espera, se ha solicitado a los asistentes que mantengan la calma y respeten las indicaciones del personal organizador para garantizar el correcto desarrollo del acto.

Ya por la tarde, el protagonismo se trasladará al estadio Carlos Tartiere, donde tendrá lugar el "Encuentro de Leyendas" a partir d elas 18.00 horas. La apertura de puertas será a las 16:30 horas y, desde ese momento, se activarán diferentes propuestas dirigidas al público infantil. En la zona del mural "Por Todo y Ante Todo", situada cerca de la puerta 12, se instalarán juegos infantiles, hinchables y pinta caras.

La organización recomienda a los aficionados acceder al estadio entre las 17.15 y las 17.30 horas, franja en la que está previsto el inicio de los actos de presentación de los jugadores. Durante los prolegómenos del encuentro, Symmachiarii desplegará un tifo especial. El evento tendrá su vertiente solidaria a través de la Operación Kilo Oviedista, destinada a la recogida de alimentos para la Cocina Económica. Los asistentes podrán realizar sus donaciones en los puntos habilitados en el estadio.

En el terreno de juego participarán tres equipos, que llevarán el nombre de los tres estadios históricos del Oviedo: Teatinos, Buenavista y Carlos Tartiere. Cada conjunto vestirá una equipación diferente —verde, azul y amarilla— y disputará partidos de 35 minutos de duración. En los descansos se celebrará un concurso de lanzamiento de faltas entre las leyendas oviedistas. La jornada concluirá con un show de fuegos artificiales.

Antes del inicio de los encuentros se realizará un homenaje a exjugadores y directivos fallecidos mientras formaban parte activa del club. Los familiares de Carlos Tartiere, Parajón, Dubovski, Armando Barbón, Pelayo Novo y Tensi recibirán brazaletes conmemorativos como muestra de respeto y reconocimiento.