Renovación en el ataque del Real Oviedo: salidas, fichajes y un internacional griego en la agenda

Busca el Real Oviedo gol en el mercado como quien trata de encontrar oro, consciente de que hacerse con hombres con capacidad anotadora puede suponer el impulso decisivo en la pelea por la permanencia. Está la salvación a cinco puntos y los 7 goles anotados hasta la fecha señalan a las claras dónde está el margen de mejora. Plantea Pachuca una revolución total en el ataque, donde solo Fede Viñas parece contar con plaza fija entre los delanteros a partir del mercado invernal que se abre en enero. En ese horizonte de un futuro inmediato cuentan los refuerzos, con el griego Giorgos Giakoumakis como uno de los que interesan, aunque su contratación presenta algunas complicaciones.

Trabaja el Real Oviedo en dos frentes, Asturias y México, aunque ahora con mayor peso en tierras aztecas, con Jesús Martínez llevando el timón. Cerrada la cesión de Nico Fonseca, pivote, que será oficial en cuanto llegue a Asturias, ahora los focos apuntan a la delantera. Tanto para las llegadas como para las salidas.

Con las 25 fichas ocupadas, es necesario liberar fichas. Brandon apunta a Polonia, con Forés se cancelará la cesión desde el Villarreal y con Moldovan algo similar con el Atlético de Madrid: su futuro apunta a Italia. Además, la llegada de Fonseca hace que sobre un pivote, con Sibo en el escaparate.

Y está la situación de Rondón. Apuesta del máximo accionista, el venezolano no ha rendido como todos esperaban en lo que va de competición y una de las posibilidades sobre la mesa es anular la cesión desde Pachuca. El futuro del ariete pasa por una conversación con el máximo accionista, con el que guarda una relación que va más allá de lo profesional. Pesará la idea del futbolista, que en las últimas semanas se ha mostrado más bajo de ánimo de lo habitual por su situación personal y la del equipo, por lo que un cambio de aires es una solución que valoran todas las partes. Al Real Oviedo le serviría para tener otra ficha además de ganar aire en el tope salarial de cara a la llegada de más atacantes.

No solo busca un nueve el Real Oviedo, también sondea opciones en busca de hombres de banda o en la mediapunta, en un mercado limitado como el invernal. Pero todo ello marcado por la necesidad de encontrar jugadores con gol.

Interés en Giakoumakis

Dentro de esos parámetros de búsqueda y de renovación del frente de ataque encaja Giorgos Giakoumakis, delantero griego de 31 años, internacional con su país, con pasado en la liga mexicana y que ahora está jugando a préstamo en el PAOK de Salónica de la liga helena. El Real Oviedo ha preguntado por su situación, según ha revelado el periodista César Luis Merlo, aunque la operación no es sencilla. Su propiedad es de Cruz Azul, conjunto mexicano que le dio salida en verano para liberar su plaza de extranjero (de hecho, su objetivo para la punta era Luka Jovic) y actúa cedido en el PAOK.

En el conjunto heleno está haciendo una gran campaña, con 9 goles anotados en los 20 choques disputados hasta la fecha entre liga griega y Europa League. Para que recalara en el Real Oviedo, el club azul debería llegar a un acuerdo con Cruz Azul y que este rescindiera el préstamo al PAOK, donde está reencontrando su mejor versión tras una amplia carrera en destinos tan dispares como Grecia, Polonia, Escocia, Países Bajos, Estados Unidos o México. No es una llegada sencilla, pero es un perfil que convence en el club, tanto en España como en México.