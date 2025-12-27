Llegó el día: el Carlos Tartiere se cubre de leyendas por su centenario en el día más especial

El tiempo no perdona y la forma física ya no es la que era, los años pesan para todos, pero el talento sigue ahí, escondido, eso no se pierde nunca, en algún lugar de sus pies. En la zurda de seda de Pompei, por ejemplo, que si le dan una pelota sabrá qué hacer con ella. Aunque, eso sí, mejor dársela al pie que al espacio. O en los muelles, aunque ya algo oxidados, de un Dely que dominaba como pocos el espacio aéreo. Que se lo digan a Panucci, víctima de uno de sus vuelos sin motor. Esteban quizás ya no sea capaz de desviar un cañonazo de Hasselbaink, pero sí de blocar las que no vayan lejos de su radio de acción. Lo de hoy es una fiesta, la más bonita entre los actos del Centenario, y una oportunidad, también, de revivir los mejores momentos del Real Oviedo, ahora que estamos a las puertas de una fecha tan redonda como el 100.

Habrá héroes de antes, de los más lejanos “Oviedos” a los más recientes. Hay protagonistas de ascensos, hay de los que sacaron el billete por Europa y los hay de los que se remangaron en el barro. El “Encuentro de Leyendas”, organizado de forma brillante por el Fondo Norte y la APARO, con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo y del Real Oviedo, reúne hoy en el Carlos Tartiere (y por la mañana en el Auditorio Príncipe Felipe) a 143 futbolistas de varias décadas que dejaron su huella, de una u otra forma, en la historia ya casi centenaria del club carbayón. Todos los participantes, los que jugarán y los que asistirán al Tartiere pero sin correr sobre el césped, pueden consultarse en el gráfico que acompaña esta información.

Las leyendas, de cerca

La jornada comienza esta mañana con un evento de firmas de autógrafos y fotografías que se desarrollará entre las 11.00 y las 13.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe. Está prevista la participación de entre 70 y 80 exjugadores de los que se dan cita este fin de semana en Oviedo. Desde la organización se solicita paciencia y respeto a las indicaciones del personal, con el fin de asegurar un desarrollo ordenado del acto ante la elevada asistencia prevista para estas dos horas de recuerdos azules.

Por la tarde tendrá lugar el “Encuentro de Leyendas” propiamente dicho, con la apertura de puertas del Carlos Tartiere fijada a las 16.30 horas. Antes del inicio de los partidos se habilitará una zona de actividades infantiles, con juegos, hinchables y pintacaras, ubicada en el entorno del mural “Por Todo y Ante Todo”, junto a la puerta 12 del estadio. La organización recomienda al público acceder al recinto entre las 17.15 y las 17.30 horas, franja en la que comenzarán los actos de presentación, que serán parte del show de la tarde.

El evento deportivo contará con la participación de tres equipos: Teatinos, Buenavista y Carlos Tartiere, que vestirán equipaciones de color verde, azul y amarillo, respectivamente. Pueden verse los futbolistas que forman parte de cada equipo en el gráfico adjunto a esta información. Cada encuentro tendrá una duración de 35 minutos y, durante los descansos, se celebrará un concurso de lanzamientos de faltas. Además, el grupo Symmachiarii ha preparado un tifo especial para la ocasión y, para mantener la tradición de años anteriores, se llevará a cabo una nueva edición de la “Operación Kilo Oviedista”, destinada a la Cocina Económica, con puntos de recogida habilitados en las puertas del estadio.

Antes del inicio de los partidos se rendirá homenaje a exjugadores y directivos fallecidos, cuyos familiares recibirán brazaletes conmemorativos. La jornada concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales.