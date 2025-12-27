Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Megacontrato El Tallerón GijónVuelco migratorio en AsturiasPlan museos de OviedoBajas emisiones OviedoViviendas turísticas Gijón"Tardebuena" en Asturias
instagramlinkedin

Llegó el día: el Carlos Tartiere se cubre de leyendas por su centenario en el día más especial

El oviedismo celebra uno de los actos más emotivos de su centenario, con más de 140 exjugadores en el Tartiere

Dely Valdés, Gracan, Tito Pompei o Hicks, entre los exfutbolistas azules que vienen de fuera

Dely Valdés recoge el balón de la meta de Valencia en el Athletic-Oviedo de 1998.

Dely Valdés recoge el balón de la meta de Valencia en el Athletic-Oviedo de 1998. / lne

Nacho Azparren

Nacho Azparren

Oviedo

El tiempo no perdona y la forma física ya no es la que era, los años pesan para todos, pero el talento sigue ahí, escondido, eso no se pierde nunca, en algún lugar de sus pies. En la zurda de seda de Pompei, por ejemplo, que si le dan una pelota sabrá qué hacer con ella. Aunque, eso sí, mejor dársela al pie que al espacio. O en los muelles, aunque ya algo oxidados, de un Dely que dominaba como pocos el espacio aéreo. Que se lo digan a Panucci, víctima de uno de sus vuelos sin motor. Esteban quizás ya no sea capaz de desviar un cañonazo de Hasselbaink, pero sí de blocar las que no vayan lejos de su radio de acción. Lo de hoy es una fiesta, la más bonita entre los actos del Centenario, y una oportunidad, también, de revivir los mejores momentos del Real Oviedo, ahora que estamos a las puertas de una fecha tan redonda como el 100.

Habrá héroes de antes, de los más lejanos “Oviedos” a los más recientes. Hay protagonistas de ascensos, hay de los que sacaron el billete por Europa y los hay de los que se remangaron en el barro. El “Encuentro de Leyendas”, organizado de forma brillante por el Fondo Norte y la APARO, con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo y del Real Oviedo, reúne hoy en el Carlos Tartiere (y por la mañana en el Auditorio Príncipe Felipe) a 143 futbolistas de varias décadas que dejaron su huella, de una u otra forma, en la historia ya casi centenaria del club carbayón. Todos los participantes, los que jugarán y los que asistirán al Tartiere pero sin correr sobre el césped, pueden consultarse en el gráfico que acompaña esta información.

Las leyendas, de cerca

La jornada comienza esta mañana con un evento de firmas de autógrafos y fotografías que se desarrollará entre las 11.00 y las 13.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe. Está prevista la participación de entre 70 y 80 exjugadores de los que se dan cita este fin de semana en Oviedo. Desde la organización se solicita paciencia y respeto a las indicaciones del personal, con el fin de asegurar un desarrollo ordenado del acto ante la elevada asistencia prevista para estas dos horas de recuerdos azules.

Por la tarde tendrá lugar el “Encuentro de Leyendas” propiamente dicho, con la apertura de puertas del Carlos Tartiere fijada a las 16.30 horas. Antes del inicio de los partidos se habilitará una zona de actividades infantiles, con juegos, hinchables y pintacaras, ubicada en el entorno del mural “Por Todo y Ante Todo”, junto a la puerta 12 del estadio. La organización recomienda al público acceder al recinto entre las 17.15 y las 17.30 horas, franja en la que comenzarán los actos de presentación, que serán parte del show de la tarde.

El evento deportivo contará con la participación de tres equipos: Teatinos, Buenavista y Carlos Tartiere, que vestirán equipaciones de color verde, azul y amarillo, respectivamente. Pueden verse los futbolistas que forman parte de cada equipo en el gráfico adjunto a esta información. Cada encuentro tendrá una duración de 35 minutos y, durante los descansos, se celebrará un concurso de lanzamientos de faltas. Además, el grupo Symmachiarii ha preparado un tifo especial para la ocasión y, para mantener la tradición de años anteriores, se llevará a cabo una nueva edición de la “Operación Kilo Oviedista”, destinada a la Cocina Económica, con puntos de recogida habilitados en las puertas del estadio.

Noticias relacionadas y más

Antes del inicio de los partidos se rendirá homenaje a exjugadores y directivos fallecidos, cuyos familiares recibirán brazaletes conmemorativos. La jornada concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
  2. El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas
  3. La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena
  4. Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
  5. ¿Cuál es el origen de los nombres de los 78 concejos asturianos? Uno de los mayores expertos en toponimia da las claves
  6. Renovación en el ataque del Real Oviedo: salidas, fichajes y un internacional griego en la agenda
  7. La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño
  8. Colas en Lidl para hacerse con el calefactor más barato del mercado: disponible en dos colores por menos de 8 euros

Sara Solís, una avilesina adelantada en la cirugía de trasplantes cardiacos: "En España todos somos donantes de órganos, salvo que la familia diga lo contrario"

Sara Solís, una avilesina adelantada en la cirugía de trasplantes cardiacos: "En España todos somos donantes de órganos, salvo que la familia diga lo contrario"

Los vecinos de Gijón exigen medidas contra los pisos turísticos: "Hay que retroceder"

Los vecinos de Gijón exigen medidas contra los pisos turísticos: "Hay que retroceder"

Tres empresas optan a la obra de la unidad de enfermedades raras del HUCA

Tres empresas optan a la obra de la unidad de enfermedades raras del HUCA

Oviedo pone fin a una de sus plazas más polémicas: más espacio, pero algún nostálgico de problemáticas antiguas

Oviedo pone fin a una de sus plazas más polémicas: más espacio, pero algún nostálgico de problemáticas antiguas

Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final

Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final

Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)

Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)

Once aparcamientos y seis puntos de recarga: el valle que apostará por la bicicleta para su movilidad de cercanía

Once aparcamientos y seis puntos de recarga: el valle que apostará por la bicicleta para su movilidad de cercanía

El voluntariado: militancia de la esperanza

Tracking Pixel Contents