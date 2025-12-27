Abel Xavier, Gracan, Dely, Pompei... Un acto cargado de nostalgia como previa del "Encuentro de Leyendas" del Real Oviedo

El Encuentro de Leyendas vivió su primer capítulo, repleto de emoción, en el Auditorio Príncipe Felipe, donde esta mañana se dieron cita cientos de aficionados del Real Oviedo para ver a los que un día fueron sus ídolos. Unos 70 exfutbolistas de diversas décadas de la entidad participaron en el acto organizado por el Fondo Norte y la APARO, con la colaboración del Real Oviedo y el Ayuntamiento, y que sirve de aperitivo al duelo de la tarde en el Carlos Tartiere en forma de triangular para festejar el Centenario del club carbayón.

Con una ágil organización y Vili haciendo de nexo entre todas las generaciones, por allí desfilaron desde futbolistas de los años 70 a los que pelearon en el barro. También los que brillaron en Primera. El principal reclamo, los extranjeros. Alguno de ellos pisaba Oviedo después de mucho tiempo.

Gracan: “Oviedo es mi segundo equipo”

“Hace 30 años que no venía, me he dado un paseo con Jerkan por el centro y ha cambiado mucho”, comentaba Nenad Gracan, elegante centrocampista que deslumbró en los 90 mientras le respetaron las lesiones. “Es un placer volver a ver a mis compañeros, a mis amigos. Es una alegría inmensa. Nací en Rijeka (Croacia), jugué allí pero siempre digo que el Real Oviedo es mi segundo equipo porque me marcó”, señaló Gracan entre autógrafo y autógrafo. “Fue una época muy buena, en Primera, llegamos a la Copa de la UEFA”, subrayó.

Dely Valdés: “El parón puede ser un punto de inflexión”

Otro de los que llevaba tiempo sin venir es Dely Valdés, implacable goleador en su época. El panameño se confesaba “feliz” de volver a Oviedo. “Este es un equipo que marca. Primero por la gente. Es lo que más recuerdo de aquí, también la ciudad, limpia, muy bonita, espectacular”, dijo el panameño.

Sobre el devenir de la temporada, Dely espera que “en la segunda vuelta logremos mejores resultados, un milagro visto lo visto”, y dio un consejo a los delanteros azules por su falta de acierto en el área rival: “Cuando no estás en un buen momento viene bien un parón como el de ahora. Creo que puede ser un punto de inflexión, para los delanteros y en realidad para todo el equipo. Ojalá que este pequeño parón sirva para cambiar la dinámica”.

Pompei: “Los más importantes son los de Tercera”

De una manera similar a la del panameño se pronunció su excompañero Tito Pompei, otro de los que estaba exultante por su regreso al Tartiere, “y sobre todo por volver a calzarme las botas y jugar ante la afición”. Para Pompei, “para mí es un recuerdo muy, muy bonito andar por las calles y ver que estás en la memoria de la gente. Ayer bajé del tren y me encontré la calle Uría y fue inevitable emocionarme”.

Pompei elogió la organización de un partido tan especial: “¿Para qué sirve esto? Para que las generaciones se unan, que los chicos le pregunten a sus padres quiénes son y todos hagan memoria. Me parece una iniciativa increíble”.

Pompei comentó que “con Esteban hablo todas las semanas, pero hay gente que no veía desde hace muchos años, como Dely, Rabaribony o Abel Xavier”, y relató una anécdota: “Me encontré con los chicos que estuvieron en Tercera en el Oviedo y decían que nuestra generación era la importante. Yo les dije 'no, no, no.... Los verdaderos héroes, los más importantes en la historia del Oviedo son los que estuvieron en Tercera”.

Éxito de público

Durante más de dos horas se extendió un acto que reunió a varias generaciones tanto de exfutbolistas como de aficionados. Además de los ídolos de los 90, algunos que defendieron la camiseta con honor, con Vicente González Villamil a la cabeza. Los hay de los tiempos más duros que vinieron de fuera, como Yeray, Aliaga, Aulestia, Juanma, Mantovani, Nano, Xavi Moré… Los que intentaron dar el último paso a Primera como Toché, Linares, David Fernández, Christian… Y junto a todos ellos un Santi Cazorla que por una vez se sentía el joven del grupo.