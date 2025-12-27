El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil

Trata Pachuca de reconstruir el equipo de cara al mercado invernal y el siguiente en venir llegará desde Brasil. Si se cierran los últimos flecos, Thiago Borbas se convertirá en delantero del Real Oviedo para la segunda vuelta del campeonato. Se trata de un atacante de envergadura, 1,86, que actúa fundamentalmente como delantero centro, aunque también puede adaptarse al costado derecho.

Pachuca, con Jesús Martínez y Rafa Monge a los mandos, han ganado protagonismo en la configuración de la plantilla a partir del próximo mercado invernal, que se abre en enero. Y Borbas es una petición de Almada que Pachuca ha logrado cerrar. El charrúa, tercer futbolista de esta nacionalidad en la plantilla junto a Viñas y Fonseca, además del entrenador Almada, llega como cedido con opción de compra a final de curso y responde a la necesidad de reformar el ataque, ya que tanto Forés como Rondón no seguirán a partir de enero y solo se mantendrá Viñas en la línea de ataque oviedista.