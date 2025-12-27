Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoGordo de Villamanín
instagramlinkedin

El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil

El ariete de 23 años, procedente del Red Bull Bragantino, vendrá al club azul cedido con opción de compra

Borbas

Borbas / Red Bull

Nacho Azparren

Nacho Azparren

Trata Pachuca de reconstruir el equipo de cara al mercado invernal y el siguiente en venir llegará desde Brasil. Si se cierran los últimos flecos, Thiago Borbas se convertirá en delantero del Real Oviedo para la segunda vuelta del campeonato. Se trata de un atacante de envergadura, 1,86, que actúa fundamentalmente como delantero centro, aunque también puede adaptarse al costado derecho.

Pachuca, con Jesús Martínez y Rafa Monge a los mandos, han ganado protagonismo en la configuración de la plantilla a partir del próximo mercado invernal, que se abre en enero. Y Borbas es una petición de Almada que Pachuca ha logrado cerrar. El charrúa, tercer futbolista de esta nacionalidad en la plantilla junto a Viñas y Fonseca, además del entrenador Almada, llega como cedido con opción de compra a final de curso y responde a la necesidad de reformar el ataque, ya que tanto Forés como Rondón no seguirán a partir de enero y solo se mantendrá Viñas en la línea de ataque oviedista.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Incertidumbre en Villamanín (León) con las participaciones del Gordo: la comisión de festejos convoca una reunión urgente
  2. Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
  3. La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena
  4. Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
  5. ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
  6. Oleada de cancelaciones de trenes en Asturias debido a las heladas: 'No debería pasar, los convoyes están en mal estado
  7. Pajares, sin tregua por Navidad: los usuarios denuncian que la estación estuvo cerrada pese a tener condiciones para abrir
  8. La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño

La casa que encendió el teatro político en Oviedo y que hoy casi nadie recuerda

La casa que encendió el teatro político en Oviedo y que hoy casi nadie recuerda

Colas en Lidl para hacerse con la camiseta interior térmica más barata del mercado: suave y transpirable por solo 12,99 euros

Colas en Lidl para hacerse con la camiseta interior térmica más barata del mercado: suave y transpirable por solo 12,99 euros

El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil

El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil

VÍDEO: Así fue el Campeonato de Freestyle de motos en Gijón, patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA

La Hermandad de los Estudiantes de Oviedo culmina su clásica operación almanaque

La Hermandad de los Estudiantes de Oviedo culmina su clásica operación almanaque

Los españoles de Cuba premian el compromiso de la primera mujer nacida en la isla que lidera la colectividad asturiana

Los españoles de Cuba premian el compromiso de la primera mujer nacida en la isla que lidera la colectividad asturiana
Tracking Pixel Contents