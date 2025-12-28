Brandon Domingues se va al Górnik Zabrze de Polonia y despeja el camino a los nuevos fichajes del Oviedo

Aún no se ha abierto el mercado de fichajes y el Real Oviedo ya ha completado varias operaciones. Ya ha anunciado el club la llegada de Nicolás Fonseca, cedido del Club León, y ayer cerró el préstamo de otro uruguayo, Thiago Borbas, en una operación adelantada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA en su edición web. Pero como las 25 fichas de la primera plantilla están ocupadas, es necesario liberar alguna para poder inscribir a los nuevos. Ya hay dos salidas cerradas. Una, la de Salomón Rondón, con el que se cancelará la cesión desde los Tuzos de Pachuca. La otra, la de Brandon Domingues, que se va al fútbol polaco.

El Real Oviedo ya ha alcanzado un acuerdo con el Górnik Zabrze, colíder de la liga de Polonia, igualado a puntos con el Wisła Płock. El acuerdo es de una cesión por lo que resta de temporada con una opción de compra por parte del Górnik Zabrze, que ya intentó su contratación el pasado verano, pero entonces Brandon Domingues prefirió la propuesta del Oviedo.

La historia del extremo en el club azul no ha sido la más exitosa precisamente. Fue el primer fichaje para Primera División, anunciado sobre la fachada del Teatro Campoamor. Pero ya en la misma pretemporada, tras comprobar sus prestaciones en entrenamientos y amistosos, se planteó la posibilidad de que saliera antes de comenzar la Liga. No fue así y Brandon Domingues estuvo en un segundo plano hasta ahora. De hecho, no ha sumado ningún minuto en Liga y su aportación se limita a los minutos que le dio Carrión en la segunda mitad y la prórroga del choque copero ante el Ourense, que finalizó con la dolorosa eliminación por 4-2.

Espacio en la plantilla

Su salida se suma a la de Salomón Rondón, que regresa a la disciplina de Pachuca antes de que se decida su nuevo destino de forma definitiva, para liberar dos fichas en la plantilla, un paso necesario para inscribir a los nuevos. Nicolás Fonseca, que se entrenará esta tarde, apunta a estar en la lista para Vitoria, mientras que a Thiago Borbas se le espera a comienzos de la semana que viene y también podría viajar al choque de Mendizorroza si se agiliza su inscripción.

No serán estas las únicas salidas en el Real Oviedo. Álex Forés y Moldovan también se irán y se estudian las propuestas por Kwasi Sibo, ya que sobra un centrocampista.