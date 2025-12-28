Con Nico Fonseca, sin Brandon Domingues: así fue el regreso a los entrenamientos en El Requexón del Real Oviedo

Con Almada al frente, con la novedad de Nico Fonseca, primer fichaje del mercado invernal, y sin Brandon Domingues, primera baja. Así se presentó el Real Oviedo en la vuelta a la rutina en El Requexón, en una sesión desarrollada sobre el campo número 1 de la ciudad deportiva en la que sí participaron el resto de jugadores situados en la rampa de salida.

A las órdenes del técnico uruguayo se estrenó Fonseca, acompañado en todo momento por su compatriota Fede Viñas. Fue la única novedad, aunque en las próximas horas se verá acompañado por la segunda, de la misma nacionalidad además. Thiago Borbas, delantero charrúa del Red Bull Bragantino, aterrizará próximamente en Asturias tras cerrarse una cesión con opción de compra adelantada por LA NUEVA ESPAÑA el sábado, e incluso cuenta con opciones de entrar en la lista para el choque de Mendizorroza.

En el resto del plantel no hay novedades. Estuvieron en el regreso Salomón Rondón, que rescindirá la cesión desde Pachuca para liberar otra ficha; Álex Forés, que no entra en los planes del club, y Horatiu Moldovan, cuyo deseo es cancelar el préstamo para buscar los minutos que le faltan en Italia. También siguen con el grupo Hassan y Sibo, por los que han llegado ofrecimientos interesantes: del Trabzonspor por el primero y de un conjunto de la MLS de Estados Unidos por el segundo.

Su permanencia en el equipo no está asegurada a escasos días de que se abra el plazo para incorporar futbolistas. En todo caso, se prevé el mercado invernal más agitado del Oviedo que se recuerda en mucho tiempo. La idea es llevar a cabo una reforma de la plantilla que afecte, sobre todo, a las posiciones ofensivas del equipo. El pobre bagaje de 7 goles anotados hasta ahora demuestra que son necesarios los cambios.

Brandon, a Polonia

El que ya es historia de esta temporada es Brandon. El Oviedo ya ha alcanzado un acuerdo con el Górnik Zabrze, colíder de la liga de Polonia, igualado a puntos con el Wisła Płock. El entendimiento es para una cesión por lo que resta de temporada, con una opción de compra por parte del Górnik Zabrze, que ya intentó su contratación el pasado verano, pero entonces Brandon prefirió la propuesta del Oviedo.

La historia del extremo en el club azul no ha sido la más exitosa precisamente. Fue el primer fichaje para Primera División, anunciado sobre la fachada del Teatro Campoamor. Pero ya en la misma pretemporada, tras comprobar sus prestaciones en entrenamientos y amistosos, se planteó la posibilidad de que saliera antes de comenzar la Liga. No fue así y Brandon Domingues estuvo en un segundo plano hasta ahora. De hecho, no ha sumado ningún minuto en Liga y su aportación se limita a los minutos que le dio Carrión en la segunda mitad y la prórroga del choque copero ante el Ourense, que finalizó con la dolorosa eliminación por 4-2.