Arturo Elías defiende la gestión de Pachuca: "Los dejé con quienes nos ascendieron a Primera ..."

En los momentos de mayores críticas a la gestión del Grupo Pachuca en el Real Oviedo, el grupo azteca ha recibido un mensaje de apoyo con peso en la historia reciente del club. Ha sido Arturo Elías, yerno de Carlos Slim y que mandó en el club carbayón desde la ampliación de capital de 2012 hasta el traspaso de poderes a Jesús Martínez el que ha salido a defender la labor de sus compatriotas.

Lo ha hecho a través de X, antes Twitter, y en una interacción con un aficionado del Oviedo que le instaba a forzar un cambio de dueño en la entidad. “Tú nos metiste en esta, tu nos sacas de ella. Fuera Grupo Pachuca”, le dijeron a Elías, que respondió con ironía: “Sí, por favor perdóname que los deje con quienes nos ascendieron a Primera División”.

A raíz de este mensaje, un debate encendido entre seguidores azules con defensores y detractores de la gestión de Pachuca. “Patrón llevo 40 años de socio y estoy con vosotros. La gente que nos devolvió a primera después de 25 años merece un respeto. Hay alguno que no sabe ni que el balón ye redondo y lu dejen opinar. El grupo Carso y Pachuca hablan sobre el campo y de momento tamos en primera”, publicó Eulogio García. “Sí, nos ascendieron a Primera División, pero por hacer mal las cosas nos van a devolver a Segunda... Un poco de autocrítica no vendría mal ¿eh Arturo?”, intervino Chema Rodríguez.