Arturo Elías defiende la gestión de Pachuca: "Los dejé con quienes nos ascendieron a Primera ..."
El anterior máximo accionista respondió a un mensaje crítico en Twitter
O. O.
En los momentos de mayores críticas a la gestión del Grupo Pachuca en el Real Oviedo, el grupo azteca ha recibido un mensaje de apoyo con peso en la historia reciente del club. Ha sido Arturo Elías, yerno de Carlos Slim y que mandó en el club carbayón desde la ampliación de capital de 2012 hasta el traspaso de poderes a Jesús Martínez el que ha salido a defender la labor de sus compatriotas.
Lo ha hecho a través de X, antes Twitter, y en una interacción con un aficionado del Oviedo que le instaba a forzar un cambio de dueño en la entidad. “Tú nos metiste en esta, tu nos sacas de ella. Fuera Grupo Pachuca”, le dijeron a Elías, que respondió con ironía: “Sí, por favor perdóname que los deje con quienes nos ascendieron a Primera División”.
A raíz de este mensaje, un debate encendido entre seguidores azules con defensores y detractores de la gestión de Pachuca. “Patrón llevo 40 años de socio y estoy con vosotros. La gente que nos devolvió a primera después de 25 años merece un respeto. Hay alguno que no sabe ni que el balón ye redondo y lu dejen opinar. El grupo Carso y Pachuca hablan sobre el campo y de momento tamos en primera”, publicó Eulogio García. “Sí, nos ascendieron a Primera División, pero por hacer mal las cosas nos van a devolver a Segunda... Un poco de autocrítica no vendría mal ¿eh Arturo?”, intervino Chema Rodríguez.
- Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
- El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil
- Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema
- El precedente asturiano del lío con el Gordo en Villamanín: el quiosquero condenado por vender papeletas sin validez del número de la lotería que tocó
- “El pueblo está dividido”: tenso silencio en Villamanín tras el regalo envenenado del Gordo, del que faltan cuatro millones
- Oviedo pone fin a una de sus plazas más polémicas: más espacio, pero algún nostálgico de problemáticas antiguas