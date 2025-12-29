Las claves del fichaje de Thiago Borbas por el Oviedo: el mercado americano y la agresividad que quiere Almada

No llaman la atención los números anotadores de Thiago Borbas precisamente, solo 27 goles en 134 partidos en Brasil, así que la duda surge sola: ¿qué ha visto el Real Oviedo en el delantero uruguayo para reforzar su ataque en busca de la reacción? Hay una idea clara: el club azul mira ahora mucho más al mercado americano, con Rafa Monge, asesor de Pachuca, con más poder en la toma de decisiones junto a Jesús Martínez. Pero hay otro motivo, más centrado en el verde, para este movimiento, avanzado en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA el pasado sábado, según esgrimen desde el club: Borbas es un delantero con “ADN Almada”.

Ahí es donde entran las características del ariete y una orientación de hacia dónde puede ir a partir de ahora el Oviedo que quiere construir Almada. Los delanteros viven de los goles, eso es irrefutable, pero hay más. El charrúa, que a sus 23 años da el salto al fútbol europeo, es un delantero físico, capaz de presionar y de ganar segundas jugadas, ayudado por su estatura, 1,87 metros. Busca el Oviedo salir de su bache goleador con el cambio de cromos —Rondón y Forés tienen abiertas las puertas de salida—, pero también quiere Almada un Oviedo más agresivo, que sea un incordio para los rivales en el inicio de la jugada.

Con Paunovic, el equipo era reactivo, solía esperar al rival y defender cerca de su área. Carrión quiso cambiar la mentalidad, pero no logró construir un equipo que mordiera de forma ordenada. Ahora Almada quiere dar un paso más, como se vio ante el Celta en el estreno del técnico. Viñas le dio ese punto extra de agresividad a la hora de presionar, de ahí su cambio de ubicación en el campo, y no parece que Rondón y Forés encajen a Almada para ese rol. Sí podría hacerlo un Borbas con características diferentes.

Además, como sucede con Nico Fonseca, para Borbas la Primera División es un escaparate más que interesante en el intento del delantero por colarse en la lista de Uruguay de cara al próximo Mundial, en el que está encuadrada en la fase de grupos con España. Solo ha sido citado en dos ocasiones con la absoluta de Uruguay y no ha entrado en los planes últimamente, pero una segunda vuelta convincente en España le daría opciones de convencer a Bielsa.