El segundo fichaje ya está en Oviedo: Thiago Borbas, listo para el reto de Primera

El segundo ya está en su nueva casa. Thiago Borbas ha llegado esta tarde a Asturias para convertirse en el segundo fichaje del Real Oviedo en este mercado de invierno. Es una apuesta de Guillermo Almada, que en su día ya lo quiso para el Pachuca, en una operación cocinada desde México y que fue desvelada en la tarde del sábado por LA NUEVA ESPAÑA. El uruguayo aterrizó en la tarde de hoy en el Aeropuerto de Asturias y en las próximas horas su fichaje será oficial, cuando supere el reconocimiento médico.

Borbas llega como cedido por el Red Bull Bragantino de Brasil y los azules se reservan una opción de compra en junio. Es una operación que han liderado Jesús Martínez, dueño de Pachuca, junto a Rafa Monge, asesor del conglomerado, y que sirve para iniciar la reforma en el ataque carbayón. Los 7 goles anotados en lo que va de competición convierten a los azules en el equipo más débil ofensivamente de las principales ligas europeas. Y aunque los goles son labor de todos, el rendimiento anotador de los de arriba no ha sido precisamente el más lúcido. Rondón lleva 2 goles, Viñas uno y Forés no se ha estrenado. De ellos, solo el charrúa seguirá tras el mercado de invierno.

Un atacante físico

Borbas es un delantero fuerte, con envergadura, 1,87 metros, capaz de proteger el balón y darle aire al equipo cuando el rival presiona. Además, y esta característica es muy valorada por Almada, es capaz de repetir esfuerzos a la hora de ir a la presión. Su contratación, además de insistir en la idea de que la planificación tiene ahora más peso en México que en España, pone de manifiesto el nuevo estilo que pretende Almada a partir del duelo ante el Alavés: un Oviedo que vaya a por el rival.