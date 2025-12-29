El vestuario del Oviedo cambio el chip: “Almada nos pide más intensidad”

El Oviedo ha sido de los más madrugadores y desde ayer trabaja en El Requexón a las órdenes de Almada, el tercer técnico del curso. Como ya se vio ante el Celta, el uruguayo pide cosas nuevas a sus pupilos, y todo parte de un concepto muy repetido en cada intervención de los jugadores tras su llegada, la intensidad.

Ilyas Chaira ha sido el primero en pasar por la sala de prensa de la ciudad deportiva tras el regreso al trabajo. “Ya se ha visto frente al Celta que nos hemos hecho rápido a su idea, sobre todo en el tema de la intensidad. “Lo que nos pide es que generemos un volumen mayor de ataques. Es decir, que ataquemos más, de ahí la presión que hacemos en campo rival”, indicó el extremo azul, que celebra el descanso para volver con nuevas ideas: “A mí me ha permitido desconectar un poco y creo que al grupo también. Estas vacaciones han venido bien para recargar pilas y estar bien. Todo el grupo necesitaba desconectar de todo lo que estábamos viviendo. Estoy seguro de que nos vendrá bien”.

“El partido de Mendizorroza no es una final. Al final nos centramos en tomarlo partido a partido. Es un partido muy importante para empezar el año bien y de la mejor manera”, culminó el marroquí.