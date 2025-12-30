El Oviedo anuncia la primera salida del mercado de invierno: “Queremos agradecer su entrega, compromiso y trabajo”

La “Operación Salida” echa a andar en el Real Oviedo con la primera salida que el club anuncia de forma oficial. Es la de Salomón Rondón, futbolista que llegó el pasado verano cedido por los Tuzos de Pachuca en una recomendación directa del máximo accionista, Jesús Martínez, y que algunos meses después no ha salido como todos querían.

Rondón, de 36 años, cancela su cesión al Oviedo y regresa al Pachuca, donde había vivido una segunda juventud en sus últimas temporadas, conquistando incluso la Champions de la Concacaf.

A Rondón se unirán más bajas en las próximas horas, con una especialmente avanzada, la de Brandon Domingues, que se va al fútbol polaco. Liberar fichas es necesario para poder inscribir a los nuevos fichajes, dos hasta la fecha. Nico Fonseca y Thiago Borbas.

Así lo ha hecho oficial el club esta mañana.

El futbolista venezolano, Salomón Rondón, finaliza su cesión con el Real Oviedo y deja desde este momento de pertenecer al conjunto carbayón.

El delantero, que llegó este verano a la entidad azul, fue uno de los fichajes que se llevaron a cabo tras el ascenso a Primera División. Durante el tiempo que ha defendido la elástica azul, Rondón ha disputado un total de 16 partidos y ha anotado dos goles.

Desde el Real Oviedo, queremos agradecerle al futbolista su entrega, compromiso y trabajo durante estos meses y desearle toda la suerte del mundo.