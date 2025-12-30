Thiago Borbas y uno más: el uruguayo inicia la reforma del Oviedo arriba con dos salidas y otro punta en mente

El segundo ya está en su nueva casa. Thiago Borbas llegó en la tarde de ayer a Asturias para convertirse en el segundo fichaje del Real Oviedo en este mercado de invierno que se presenta con curvas. Es una apuesta de Guillermo Almada, que en su día ya lo quiso para los Tuzos de Pachuca, en una operación cocinada desde México y desvelada en la tarde del sábado por LA NUEVA ESPAÑA. El uruguayo aterrizó en la tarde de ayer en el Aeropuerto de Asturias y hoy su fichaje será oficial, siempre que supere el reconocimiento médico. La idea es que participe en el entrenamiento de esta mañana en El Requexón, así que cuenta con opciones de entrar en la lista para el choque ante el Alavés del domingo.

Borbas llega como cedido por el Red Bull Bragantino de Brasil y los azules se reservan una opción de compra en junio. Es una operación que han liderado Jesús Martínez, dueño de Pachuca, junto a Rafa Monge, asesor del conglomerado, y que sirve para iniciar la reforma en el ataque carbayón. Un cambio profundo. Los 7 goles anotados en lo que va de competición convierten a los azules en el equipo más débil ofensivamente de las principales ligas europeas. Y aunque marcar goles es una labor de todos, el rendimiento anotador de los de arriba no ha sido precisamente el más lúcido. Rondón lleva 2 goles, Viñas uno y Forés no se ha estrenado. De ellos, solo el charrúa seguirá tras el mercado de invierno.

El segundo fichaje azul es un delantero fuerte, con envergadura, 1,87 metros, capaz de proteger el balón y darle aire al equipo cuando el rival presiona. Además, y esta característica es muy valorada por Almada, es capaz de repetir esfuerzos a la hora de ir a la presión. Su contratación, además de insistir en la idea de que la planificación tiene ahora más peso en México que en España, pone de manifiesto el nuevo estilo que pretende Almada a partir del duelo ante el Alavés: un Oviedo que vaya a por el rival. Se vio ante el Celta y se espera una línea continuista en los próximos días.

También es el primer movimiento en una línea, la de ataque, que será renovada casi por completo en este mercado invernal. Llega Borbas y se mantiene Fede Viñas. A partir de ahí, más cambios. Se cancelarán las cesiones de Salomón Rondón y de Álex Forés, firmadas el pasado verano con Pachuca y el Villarreal respectivamente. El venezolano regresa a la disciplina tuza para jugar en el campeonato que está cerca de comenzar. Ayer se quedó en el gimnasio y no se entrenó con sus compañeros.

En cuanto a Álex Forés, su futuro parece apuntar al Leganés, dispuesto a darle los minutos de los que no ha gozado en Primera esta campaña. El Oviedo tenía el jugador a préstamo con una cláusula de 1 millón de euros por hacerse con sus servicios a final de curso. Ahora, la cesión se cancela y el Villarreal buscará que recupere las mejores sensaciones en el Leganés, conjunto que, a pesar de figurar entre los favoritos a comienzo de curso, ahora pasa por graves problemas clasificatorios, en puestos de descenso a Primera Federación. En todo caso, está por ver si el club agiliza ya mismo las salidas o espera a cubrir del todo el ataque antes de cancelar las cesiones.

Porque la idea del club es la de traer un tercer delantero para no perder un componente en ataque. Aunque esa operación está pendiente de los precios que marque el mercado y, sobre todo, de cómo se mueve el tope salarial del Oviedo tras los movimientos de entrada y de salida.