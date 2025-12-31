El deporte ovetense saluda desde su Palacio a un año capital: ascenso del Oviedo y reapertura del principal recinto deportivo de la ciudad

Una representación del deporte ovetense, reunido por LA NUEVA ESPAÑA, ha querido felicitar las fiestas navideñas y brindar por el 2026 desde un lugar emblemático, el Palacio de los Deportes, espacio que ha sido reformado y reabierto en un intenso 2025 que se despide para dar paso al año en el que la capital asturiana será también capital europea del deporte.

Este 2025 ha sido especialmente brillante para el Real Oviedo, que no ha podido acudir a este brindis, club que ha logrado el histórico y ansiado acenso a Primera División, el ascenso también del femenino a Primera Federación y el del Vetusta a Segunda Federación. Pero más allá del club azul, muchos otros deportistas y clubes han trabajado, cada uno con sus objetivos, por colocar a Oviedo en lo más alto.

El Alimerka Oviedo Baloncesto, de Pumarín al Palacio. El OCB ha vivido en este 2025 una transformación espectacular con el traslado desde Pumarín al Palacio de los Deportes, algo con lo que esperan crecer en peso en la Primera FEB, la segunda categoría del baloncesto español, de la que son el equipo que más temporadas lleva de manera consecutiva. La respuesta del público, con cerca de 5.000 espectadores por partido, les invita a ser optimistas.

Sus capitanes, Raúl Lobaco y Robert Cosialls –al brindis se apuntó también una pieza importantísima del engranaje, su fisioterapeuta Nerea Vega–, aseguran que la temporada concluyó en 2025 fue buena porque lograron "salvar la categoría", aunque reconocen que les hubiera gustado "llegar al play-off". Por eso, añaden que "este año hay que buscar más". "Hemos empezado con un grupo bastante estable, estamos muy cómodos, seguimos unos cuantos del año pasado y estamos contentos con el cambio al Palacio", reconocen. A este respecto, aseguran que era "el paso que tenía que dar el baloncesto en esta ciudad". Para ellos, "de que te vengan a ver 1.500 personas a 5.000 el cambio es enorme".

Para 2026 quieren ser "ambiciosos, pelear cada partido, sacar el máximo de victoria que podamos y, ¿por qué no?, pelear por el play-off".

Edu Pérez-Landaluce, de Turquía a Portugal. El ciclista ovetense compitió el pasado curso en el Istanbul Büyükșehir Belediye Spor Türkiye y el año que viene lo hará en el Obidos Cycling Team portugués. "Estoy muy contento, la de Turquía fue una experiencia muy buena en lo deportivo y en lo personal, casi todo lo que hice fue calendario asiático".

Ahora, en 2026, vuelve a terreno conocido: "Vuelvo a correr en Europa, carreras con algo más de prestigio, aunque ahora el nivel es muy alto en todas partes". Y, entre todas, una muy especial: "El año pasado no pude correr la Vuelta a Asturias y este año si todo va normal espero hacerlo, para mí es una motivación extra".

El Lobas Oviedo quiere el ascenso, pero pide salud. Paloma Calvo y Lisa Chiagozie proceden del Siero y de Motive gijonés respectivamente, aunque esta temporada son dos puntales del Lobas Oviedo Balonmano Femenino, el equipo asturiano que compite más arriba en el balonmano femenino asturiano. Aunque están entre las aspirantes a subir a la máxima categoría, tienen claro que hay cosas más importantes que los resultados.

"Empezamos la liga bastante bien, aunque tuvimos el percance por desgracia de que nuestro entrenador, por problemas de salud tuvo que quedarse de baja", coinciden Calvo y Chiagozie. ¿El ascenso?: "Es una motivación, nuestro objetivo es estar lo más arriba que podamos; el principal objetivo es mantenernos y la mejor manera es ser primeras; si se asciende fenomenal y si no pues a seguir trabajando". A 206 le piden "salud para todos, eso es lo primero, lo pudimos ver de primera mano".

El Confía Base Oviedo quiere agarrase a la Plata. El Confía Base Oviedo regresó este 2025 a División de Honor Plata tras una temporada en Primera Nacional que no debió suceder (la Federación Española fue obligada a devolverles la plaza en Plata) y lo hace con la ilusión de ser la bandera del masculino asturiano (son el equipo de más nivel de la región) con un equipo plagado de jugadores del Principado. Un reto complicado para el que cuentan con Joaquín Pérez, un jugador nacido en Argentina, aunque criado desde los 4 años en Asturias.

"Ha sido un año diferente, veníamos de Primera Nacional y ahora afrontamos un reto mayor y lo hacemos con ganas e ilusión. Hemos hecho un buen trabajo y confiamos en que van a llegar los resultados", explica. En cuanto al objetivo de 2026 lo tiene muy claro: "Mantenernos, queremos seguir en esta categoría".

El Club San Mateo, halterofilia y deporte adaptado. Lodario Ramón es el presidente del Club San Mateo de halterofilia, un club que además de esa labor se vuelca con el deporte adaptado, con un embajador como David Fernández, que acaba de competir en su cuarto Mundial paralímpico y que tuvo que excusar su presencia en este brindis. Para Lodario el 2o25 ha sido "bastante bueno". "Donde más éxitos hemos tenido ha sido en el deporte adaptado, tenemos deportistas muy buenos paralímpicos, hemos conseguido ocho medallas nacionales y resultados en campeonatos del Mundo en lanzamiento de disco y de peso", añade el presidente del club. A 2026 le pide "superar las dificultades de este año".

El Bádminton Oviedo, siempre arriba. Laura Álvarez es una de las integrantes de unos de los clubes más laureados de Asturias, el Club Bádminton Oviedo, que en este 2025 volvió a ganar la Liga Iberdrola y quedó tercero en la máxima categoría.

Unos resultados que la hacen sentirse "contenta y orgullosa". En lo personal, aunque tuve que superar una lesión y se pasó el verano "entrenando a tope", ha formado parte de los éxitos de su club y ha sido segunda con Asturias en el campeonato de España. A 2026 le pide "seguir igual de bien, peleando por objetivos ambiciosos".

La AD Omega, "de lujo" en el Palacio. Camino Mateos es entrenadora del a AD Omega de gimnasia rítmica y celebra de 2025 porque ha sido el del regreso al Palacio: "Hemos vuelto a nuestra casa y nuestras condiciones han mejorado mucho". A 2026 le pide "seguir manteniendo la categoría en la Liga Iberdrola y seguir formando a niñas para que el deporte ovetense esté en lo más alto posible". De cómo ha quedado el Palacio para su club, explica que ahora que no tienen el anillo de atletismo han ganado "en calidad, en temperatura y en la infraestructura; es una de las instalaciones mejores de España por la altura que tiene. Es un lujo para nosotras", concluye.

Rítmica La Corredoria, un club de Primera. Olga López de Zubiria es la presidenta del Club Rítmica La Corredoria y su balance de 2026 es excelente: "Fue un año muy bueno, continuamos en Primera División en la Liga Iberdrola, nuestra promesas están avanzando muy bien". El objetivo de 2026 es mantenerse en esa categoría: "Cuesta, pero lo vamos a lograr". También espera "que siga creciendo nuestra cantera".