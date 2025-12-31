El Oviedo rescinde la cesión de Rondón: ¿Qué consecuencias tiene para el tope?

No se ha abierto aún el plazo de fichajes en La Liga, pero el Real Oviedo avanza con rapidez, como si le pesaran las urgencias. Tiene razones para actuar así: es penúltimo y la salvación está a cinco puntos cuando el ecuador de la competición se encuentra a solo dos partidos. Así que toca remodelar la plantilla, sobre todo centrándose en el ataque. Hay varios movimientos marcados desde hace días y ahora se les empieza a dar forma. Ayer, por ejemplo, el club anunció la salida de Salomón Rondón, tras varios meses en la plantilla que mostraron a un ariete sacrificado y profesional, pero sin la chispa necesaria para dejar su huella en una competición tan exigente. También se concretó una salida cantada, la de Brandon Domingues.

Rondón ya es pasado en el Oviedo tras 16 partidos, 13 como titular, y dos goles en su cuenta, saldo insuficiente pero que al menos sirvió para sumar en ambos casos: en el triunfo 1-2 de Mestalla y en el empate a tres goles de Girona.

Llegó el verano como una apuesta personal de Jesús Martínez, que confiaba en que fuera capaz de mantener el nivel mostrado en los Tuzos de Pachuca, con los que fue la referencia de un conjunto que conquistó la Champions de la Concacaf. Gozó de oportunidades pero, a pesar de ayudar con dos goles, siempre se le vio un punto por debajo de lo que se espera de un delantero de Primera División.

En las últimas semanas, el futbolista manifestó a la propiedad su deseo de dejar el Oviedo y el club veía con buenos ojos esta opción, ya que consigue tener una ficha libre para inscribir a un fichaje y, además, libera la mitad del sueldo firmado en verano, justo lo que quedaba por percibir de lo que resta del curso. Así, el tope salarial gana aire para acometer nuevos fichajes, que se centrarán sobre todo en el frente de ataque.

Salida de Brandon

Por la tarde, el Oviedo hizo oficial otra salida cantada, la segunda en el día, la del extremo Brandon Domingues, que se va sin haber debutado en Liga y con un pobre saldo que se limita a la Copa, en una de las noches más negras del curso, con la eliminación por 4-2 ante el Ourense.

El extremo, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, jugará como cedido lo que resta de curso en el Górnik Zabrze, segundo clasificado de la Liga de Polonia. No ha sido la operación más rentable precisamente para los azules, pero al menos el club incluye en el préstamo una opción de compra si se alcanzan ciertos objetivos que le permitiría recuperar la inversión efectuada el pasado junio, cuando fue presentado como primer fichaje de la temporada actual.

El siguiente en seguir ese camino será Álex Forés, que prolongará su cesión en el Leganés. El Oviedo debe decidir si darle ya salida o esperar a tener un sustituto que ocupe su ficha en la plantilla carbayona.